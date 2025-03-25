Havaist’ten Yolculara Müjde: İki Yeni Durak Hizmete Açıldı!

İstanbul Havalimanı’na konforlu ve hızlı ulaşım sağlayan Havaist, yolcularına büyük bir kolaylık sunmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı’nın resmi ulaşım firması olan Havaist, Silivri-Çatalca hattında hizmet veren HVİST-7 güzergahına iki yeni durak ekledi. Bu yeni duraklar sayesinde bölge halkı havalimanına daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

Havaist’in Yeni Durakları Nerede?

Havaist’in genişleyen ulaşım ağı kapsamında eklenen yeni duraklar şunlardır:

Çatalca Organik Pazar

Çatalca Millet Bahçesi

Bu duraklardan İstanbul Havalimanı’na doğrudan ulaşım sağlanabilecek. Özellikle Çatalca ve çevresinde yaşayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sunan bu yeni duraklar, havalimanına erişimi daha pratik hale getiriyor.

Güzergah ve Ulaşım Ücretleri

Havaist’in HVİST-7 hattı kapsamında sunduğu güncel ulaşım ücretleri şu şekilde:

Silivri – İstanbul Havalimanı: 300 TL

300 TL Çatalca – İstanbul Havalimanı: 200 TL

Bu fiyatlar, rahat ve konforlu bir ulaşım sunan Havaist hizmetleri için belirlenen güncel ücret tarifesidir.

Yolcular İçin Avantajlar

Yeni eklenen duraklarla birlikte Havaist’in sunduğu avantajlar da öne çıkıyor:

Konforlu Yolculuk: Geniş ve modern otobüslerle rahat bir seyahat imkânı

Geniş ve modern otobüslerle rahat bir seyahat imkânı Güvenilir Hizmet: İstanbul Havalimanı’nın resmi ulaşım firması olması

İstanbul Havalimanı’nın resmi ulaşım firması olması Zaman Tasarrufu: Doğrudan havalimanına giden seferler sayesinde pratik ulaşım

Doğrudan havalimanına giden seferler sayesinde pratik ulaşım Geniş Güzergah Ağı: İstanbul’un farklı noktalarından havalimanına ulaşım imkanı

Havaist Sefer Saatleri ve Rezervasyon

Yolcular, Havaist’in sefer saatleri hakkında güncel bilgileri Havaist’in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip edebilirler. Ayrıca biletlerini önceden satın alarak yer garantisi sağlayabilirler.

Havaist ile Rahat ve Güvenli Ulaşım

İstanbul Havalimanı’na gidiş-geliş yapan yolcular için büyük kolaylık sağlayan Havaist, genişleyen güzergah ağıyla hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Çatalca Organik Pazar ve Çatalca Millet Bahçesi duraklarının eklenmesiyle, bölgedeki yolcular artık daha kısa sürede ve konforlu bir şekilde havalimanına ulaşabilecek. Siz de Havaist’i tercih ederek zahmetsiz bir yolculuk yapabilirsiniz!

Havaist’ten Esenyurt’tan Havalimanlarına Yeni Seferler

Havaist, İstanbul’un hızla büyüyen bölgelerinden biri olan Esenyurt’tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na tarifeli otobüs seferleri başlattı. Bu yeni düzenleme ile Esenyurt ve çevresinde yaşayan yolcular, havalimanlarına daha konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Esenyurt’tan Havalimanlarına Konforlu Ulaşım

İstanbul’un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda Havaist, yeni bir ulaşım alternatifi sunuyor. Açılan yeni güzergâh kapsamında, yolcular Esenyurt Atlı Meydanı Durağı’ndan hareket ederek doğrudan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı‘na ulaşabilecek.

Havaist Esenyurt Sefer Saatleri ve Ücretler

Havaist, yeni hatlarıyla hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndaki havalimanlarına erişimi kolaylaştırıyor. Belirlenen tarifeye göre, yolcular Esenyurt’tan:

İstanbul Havalimanı’na : 210 TL

: Sabiha Gökçen Havalimanı’na: 310 TL

karşılığında seyahat edebilecekler. Sefer saatleri ve detaylı bilgiler için Havaist’in resmi web sitesi ve mobil uygulaması takip edilebilir.

Havaist Seferlerinin Avantajları

Havaist, geniş bagaj kapasitesi, konforlu koltuk düzeni ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile yolcularına keyifli bir ulaşım deneyimi sunuyor. Yeni Esenyurt hattı sayesinde özellikle toplu taşıma veya özel araç kullanmak istemeyenler için ideal bir çözüm sunuluyor.

Doğrudan ulaşım: Ara duraklarda vakit kaybetmeden havalimanına hızlı ulaşım.

Ara duraklarda vakit kaybetmeden havalimanına hızlı ulaşım. Konforlu yolculuk: Ferah iç mekân, geniş koltuk aralıkları ve klima sistemi.

Ferah iç mekân, geniş koltuk aralıkları ve klima sistemi. Ekonomik seçenek: Taksiye kıyasla daha uygun fiyatlarla havalimanına erişim.

Taksiye kıyasla daha uygun fiyatlarla havalimanına erişim. Dijital kolaylıklar: Online bilet satın alma ve sefer saatlerini anlık takip etme imkânı.

İstanbul’da Havalimanı Ulaşımı Gelişiyor

İstanbul’un genişleyen toplu taşıma ağına Havaist’in yeni seferleri de eklenerek, şehir içi ulaşım daha erişilebilir hale geliyor. Esenyurt’tan havalimanlarına yapılan bu yeni düzenleme, özellikle sık seyahat edenler için büyük kolaylık sağlayacak.

Yeni sefer saatleri ve güncellemeler için Havaist’in resmi kanallarını takip ederek en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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