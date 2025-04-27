ITA Airways Uçağı Teknik Sorun Nedeniyle Roma’ya Geri Döndü

ITA Airways’e ait Airbus A330-900 tipi yolcu uçağı, 26 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği AZ-610 sefer sayılı Roma (FCO) – New York (JFK) uçuşunda teknik bir problem nedeniyle kalkış noktasına geri döndü.

Uçuş sırasında kumanda arızası bildirildi

İrlanda’nın güneyinde, 30 bin fit (FL300) irtifada Shannon Hava Trafik Kontrolü (ATC) ile temas halinde olan uçuş ekibi, uçuş kumandalarında bazı sorunlar tespit ettiklerini bildirdi. Mürettebat, durumun acil bir tehdit oluşturmadığını ve teknik destek ekipleriyle iletişime geçtiklerini belirterek uçuşa devam etti.

Okyanus geçişi öncesi geri dönüş kararı alındı

Kuzey Atlantik Okyanusu Hava Sahası’na girişe hazırlanırken, mürettebat mevcut teknik arıza nedeniyle okyanus geçişinin güvenli şekilde yapılamayacağına karar verdi. Bu doğrultuda, uçağın Roma’ya geri dönmesi için karar alındı.

Roma’ya güvenli iniş gerçekleştirildi

Yaklaşık altı saatlik uçuşun ardından Airbus A330-900 tipi uçak, Roma Fiumicino Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. İniş sonrası yolcular için yeni uçuş düzenlemeleri yapıldı.

ITA Airways, yaşanan teknik aksaklıkla ilgili detaylı bir teknik inceleme başlattı.

ITA Airways olayla ilgili açıklama yaptı

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yolcuların güvenliğinin her zaman öncelik olduğu vurgulandı ve olayın nedenine yönelik kapsamlı bir teknik analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. ITA Airways, yaşanan aksaklıktan dolayı yolcularına teşekkür ederek, operasyonel süreçlerin en kısa sürede normale döneceğini belirtti.