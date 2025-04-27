29 Nisan’da Brüksel ve Charleroi Havalimanlarında Grev Alarmı

Belçika, 29 Nisan Salı günü bir kez daha geniş çaplı bir grev dalgasına sahne olacak. Hem özel hem de kamu sektöründeki çalışanlar, Federal Hükümet’in yeni bütçe kesintilerine karşı protesto düzenleyecek. Ülke genelinde ciddi ulaşım ve uçuş aksamaları bekleniyor.

Grev Hangi Alanları Etkileyecek?

Christian sendikası CVC/ACV ve sosyalist sendika FGTB/ABVV, mart ayında olduğu gibi, Federal Hükümet’in aldığı tasarruf önlemlerine karşı ortak bir eylem günü organize ediyor. Sendikalar, bu önlemlerin çalışan haklarını zayıflattığını ve sosyal dayanışmayı tehlikeye attığını belirtiyor.

Özellikle emeklilik yaşının yükseltilmesi, kamu görevlisi statüsünün aşındırılması ve işsizler ile uzun süreli hastalar için yapılan kesintiler, sendikaların temel itiraz noktaları arasında yer alıyor.

Brüksel ve Diğer Şehirlerde Bölgesel Eylemler

Bu kez grev, daha çok bölgesel eylemler şeklinde gerçekleşecek. Brüksel, Anvers, Gent, Charleroi, Tournai, Eupen, Verviers, La Louvière, Liège ve Namur kentlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Brüksel’de sabah 10.00’da Brussels-North tren istasyonundan başlayacak olan yürüyüş, Mont des Arts’ta sona erecek. Eylem sonunda farklı sektörlerden çalışanlar yaşadıkları sorunları anlatacak.

Havalimanlarında Ciddi Uçuş Aksamaları

Brüksel Havalimanı (Zaventem) Salı günü ciddi şekilde etkilenecek. Havalimanı yönetimi, uçuşların en az %30’unun iptal edileceğini duyurdu.

Özellikle güvenlik personeli ve yer hizmetlerinde çalışanların greve katılacak olması nedeniyle operasyonlarda aksamalar yaşanacak.

Şu an için gelen uçuşlarda büyük bir iptal öngörülmese de, rötarlar ve son dakika iptalleri olabileceği uyarısında bulunuldu. Yolcular, uçuşlarından iki saat (Schengen içi) veya üç saat (uzun mesafe) önce havalimanında olmaları konusunda bilgilendirildi.

Avrupa hava trafik kontrol ajansı Eurocontrol, havayolu şirketlerinden Brüksel Havalimanı’nda %30 ila %50 oranında uçuş iptali yapmalarını istediğini açıkladı. İptal oranlarının ilerleyen günlerde artabileceği belirtiliyor.

Charleroi Havalimanı’nda (BSCA) ise tüm Salı günü boyunca kalkış uçuşları iptal edildi. Gelen uçuşlarda şimdilik ciddi bir aksama beklenmese de, kalkış iptallerinin gelişleri de etkileyebileceği ifade edildi.

Toplu Taşımada Yaygın Aksamalar Bekleniyor

Ülke genelinde toplu taşımada da ciddi aksamalar yaşanacak.

Brüksel : STIB/MIVB, metro, tramvay ve otobüs hatlarında ciddi aksaklıklar yaşanacağını duyurdu. Yolcuların alternatif ulaşım çözümleri aramaları tavsiye ediliyor.

: STIB/MIVB, metro, tramvay ve otobüs hatlarında ciddi aksaklıklar yaşanacağını duyurdu. Yolcuların alternatif ulaşım çözümleri aramaları tavsiye ediliyor. Trenler : SNCB/NMBS, 29 Nisan günü boyunca demiryolu ulaşımında önemli aksaklıklar olacağını açıkladı. Tren trafiği, Pazartesi 22.00’den Salı 22.00’ye kadar sekteye uğrayacak.

: SNCB/NMBS, 29 Nisan günü boyunca demiryolu ulaşımında önemli aksaklıklar olacağını açıkladı. Tren trafiği, Pazartesi 22.00’den Salı 22.00’ye kadar sekteye uğrayacak. Flanders ve Wallonia: De Lijn ve TEC de hatlarında ciddi aksaklıklar beklediklerini belirtti. Alternatif sefer planlarının Pazar akşamı açıklanması öngörülüyor.

Eğitim ve Kamu Hizmetleri Greve Katılmıyor

Mart ayındaki genel grevden farklı olarak, bu kez eğitim sektörü greve katılmayacak. Ayrıca, belediye hizmetlerinde ve çöp toplama hizmetlerinde ciddi bir aksama beklenmiyor.

Yolcular ve Vatandaşlar İçin Uyarılar

Özellikle havalimanlarını kullanacak yolcuların, uçuş bilgilerini havayolu şirketleri üzerinden takip etmeleri ve havaalanına önerilen süreden erken gitmeleri tavsiye ediliyor. Toplu taşımada oluşacak gecikme ve iptaller göz önünde bulundurularak alternatif ulaşım planlarının yapılması öneriliyor.