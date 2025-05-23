SAS, Seattle Uçuşlarıyla ABD Ağını Genişletiyor

İskandinav havayolu SAS, 21 Mayıs 2025 itibarıyla Kopenhag-Seattle uçuşlarını yeniden başlatarak, yaz sezonu öncesinde ABD’deki uçuş ağına bir destinasyon daha ekledi. SAS, bu hattı 2009 yılında sonlandırmıştı ve 16 yıl aradan sonra yeniden seferlere başlamış oldu.

SkyTeam’e Katılım Etkili Oldu

SAS’in Seattle hamlesi, 2024 yılı Eylül ayında SkyTeam ittifakına katılmasının ardından geldi. Böylece SAS, ittifak ortağı Delta Air Lines ile yaptığı iş birliği sayesinde transatlantik bağlantılarını artırmayı hedefliyor. Benzer bir strateji geçen yıl başlatılan Kopenhag-Atlanta hattında da uygulanmıştı.

SAS, Kopenhag-Seattle seferlerini haftada beş kez 300 koltuk kapasiteli Airbus A350-900 tipi uçaklarla gerçekleştiriyor. Bu seferlerin sezon sonu 24 Ekim 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor. A350, SAS’in en büyük yolcu kapasitesine sahip uçağı olarak öne çıkıyor.

SAS’in ABD Uçuş Ağı Genişliyor

Seattle hattının eklenmesiyle birlikte SAS’in ABD’de sefer düzenlediği havalimanı sayısı 10’a ulaştı. SAS’in Kopenhag çıkışlı ABD destinasyonları arasında New York JFK, Newark, Washington Dulles, Chicago, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco ve Atlanta yer alıyor. Bazı hatlar yaz sezonunda geniş gövdeli uçaklarla, kış aylarında ise daha düşük kapasiteli Airbus A321LR ile işletiliyor.

SAS CEO’su Anko van der Werff, 2024 Nisan ayında yaptığı açıklamada, havayolunun Star Alliance merkezli uçuş yapısını yeniden şekillendireceğini ve Delta iş birliğiyle JFK ve Atlanta’ya odaklanacağını belirtti. Bu kapsamda Newark hattının ilerleyen dönemde sona erdirilmesi planlanıyor. Ancak New York JFK Havalimanı’ndaki sınırlı slot imkânları bu geçişi zorlaştırabilir.

Geçmişteki Rotalar Sonlandırıldı

SAS, 2023 yılında Gothenburg ve Aalborg çıkışlı Newark uçuşlarını yalnızca bir sezon sürdürebildi. Oslo-Miami ve Stockholm-Chicago hatları da yine 2023 içerisinde iptal edildi. ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, bu rotalarda doluluk oranı sırasıyla %64 ve %55’te kaldı. Uçuş saatlerinin bağlantısız olması ve gelir paylaşımı modelinin yetersizliği, seferlerin sona ermesinde etkili oldu.

SAS’in son hamleleri, havayolunun ABD pazarında SkyTeam odaklı yeni bir strateji izlediğini gösteriyor. Şirket, önümüzdeki dönemde frekanslarını artırarak Delta bağlantılı uçuş ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.