Salt Lake City Havalimanı Yolcu Rekorunu Kırdı

Salt Lake City Havalimanı, 2024 yılında 28,3 milyon yolcuyla kendi rekorunu bir kez daha geride bıraktı. 2020 yılında başlatılan “The New SLC” projesi kapsamında yeni terminalin hizmete girmesiyle birlikte, havalimanı hem yeni havayollarını ağırladı hem de uluslararası bağlantılarını artırdı. Yetkililer, tamamlandığında 34 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak yeni terminalin 2026 sonbaharında tamamen faaliyete geçmesini planlıyor.

Yolcu Sayısında Art Arda Rekorlar

Salt Lake City Uluslararası Havalimanı, 2023 yılında 26,9 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak pandemi öncesi rekoru olan 26,8 milyonu geçmişti. 2024 yılında ise bu sayı 28,3 milyona yükseldi. Açıklanan verilere göre, 26,6 milyondan fazlası yurt içi uçuşlarla taşındı. Uluslararası yolcu sayısı ise 1,7 milyon olarak kaydedildi.

Havalimanı yetkilileri, mevcut terminalin yıllık 10 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verdiğini; yeni terminalin bu kapasiteyi üç katından fazlasına çıkaracağını bildirdi.

“The New SLC” Projesi ve Ekonomiye Katkısı

2014 yılında temeli atılan “The New SLC” projesi, toplamda 1,8 milyar dolarlık yatırımla yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 24 bin kişiye istihdam ve 1 milyar doların üzerinde maaş ödemesi sağlanması öngörülüyor. Yeni terminal kompleksi, çift katlı erişim, modern otopark alanları ve daha geniş yolcu salonları gibi birçok yenilikle hizmet sunacak.

Yeni Havayolları ve Direkt Uçuşlar Dikkat Çekiyor

2020 sonbaharında projenin ilk fazı hizmete girdiğinden bu yana, Salt Lake City Havalimanı’na altı yeni havayolu katıldı: Air Canada, Avelo Airlines, Hawaiian Airlines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines ve WestJet. Bu havayolları sayesinde Salt Lake City’den daha fazla direkt uçuş imkânı sağlandı.

WestJet’in Edmonton Uluslararası Havalimanı (YEG) seferleri, 15 Mayıs 2024 tarihinde WS1124 ve WS1455 sefer sayılarıyla başladı. Bu seferler Boeing 737-700 ve 737 MAX 8 uçaklarıyla gerçekleştiriliyor.

Spirit Airlines SLC’de İlk Olarak Hizmete Başladı

Yeni havayolları içinde ilk olarak Spirit Airlines, 26 Mayıs 2022 tarihinde Salt Lake City’den uçuşlarına başladı. O tarihte Los Angeles (LAX) ve Las Vegas (LAS) olmak üzere üç uçuş gerçekleştiren şirket, daha sonra yedi farklı destinasyona hizmet verdi.

Spirit Airlines’ın bugüne kadar uçuş düzenlediği destinasyonlar arasında şunlar yer aldı:

Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) – 13 Haziran’da başlayacak

Fort Lauderdale (FLL) – Haziran-Ağustos 2024

Newark (EWR) – Temmuz-Ağustos 2023

Orlando (MCO)

San Diego (SAN) – Haziran-Ağustos 2024

2024 Mayıs ayı itibariyle şirketin Salt Lake City’den düzenli uçuş yaptığı iki destinasyon: Las Vegas ve Orlando.

Delta Air Lines’ın Rolü

Salt Lake City Havalimanı’nın ana taşıyıcısı Delta Air Lines’ın katkısıyla birçok yeni direkt uçuş başlatıldı. Havalimanı yönetimi, yeni destinasyonların yolcu sayısına doğrudan katkı sağladığını ve genişleyen kapı kapasitesi sayesinde yeni havayollarının SLC’ye gelmeye başladığını ifade etti.