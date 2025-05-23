Five Guys Londra Heathrow Havalimanı’nda Açılıyor

Londra Heathrow Havalimanı, 2025 yılı içerisinde yolcularına yepyeni bir lezzet alternatifi sunmaya hazırlanıyor. ABD merkezli ünlü burger zinciri Five Guys, Avrupa’da ilk kez bir havalimanında yer alarak Terminal 5’te hizmet vermeye başlayacak. Heathrow yönetimi, açılışı “Terminal Five Guys” etiketiyle duyurarak dikkat çekti. Açılışın, terminal içerisinde yaklaşık 100 yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Terminal 5’te İlk Avrupa Havalimanı Şubesi Açılıyor

Heathrow Havalimanı’nın resmi açıklamasına göre, 2.500 metrekarelik alana sahip olacak Five Guys şubesi, Terminal 5’in üst katında konumlandırılacak. Restoran, hem oturarak yemek yemek isteyen yolculara hem de hızlıca yiyeceğini alıp uçağına yetişmek isteyenlere hitap edecek. Oturma kapasitesi yaklaşık 90 kişi olarak planlandı.

Terminal 5’in, British Airways uçuşlarının büyük kısmına ev sahipliği yapması nedeniyle, yoğun yolcu trafiğine sahip olması bu yeni restoran için stratejik bir tercih oldu.

Tüm Gün Açık Kalacak, Kahvaltı Menüsü de Sunulacak

Five Guys şubesi, Heathrow Havalimanı’nın operasyon saatlerine paralel şekilde, ilk uçaktan son uçağa kadar hizmet verecek. Yolcular gün boyunca restoranın klasik burger, patates ve hot dog gibi ürünlerine ulaşabilecek. Ayrıca menüde sabah uçuşları için özel olarak hazırlanan kahvaltı seçenekleri de yer alacak.

Restoranın sipariş kiosku altı farklı dili destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede farklı milletlerden gelen yolcuların sipariş vermesi kolaylaştırılmış olacak.

Yeni Şube ile 100’e Yakın Kişiye İstihdam Sağlanacak

İngiltere genelinde şu anda 170 şubesi bulunan Five Guys, 2013 yılında bu pazara giriş yaptı. Heathrow’daki yeni şube, markanın ülke genelindeki büyüme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Havalimanı yönetimi, bu açılışla birlikte Terminal 5’te 80 ila 100 kişilik yeni iş imkanı doğacağını belirtti.

Heathrow Havalimanı, hâlihazırda yaklaşık 76.000 doğrudan çalışanı ve toplam 114.000 kişilik istihdam kapasitesiyle Birleşik Krallık’taki en büyük tek alanlı işveren konumunda bulunuyor. Five Guys’ın katılımı bu kapasiteyi daha da artıracak.

Yolculuk Deneyimine Lezzet Katkısı

Londra Heathrow Havalimanı Perakende Direktörü Fraser Brown, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Five Guys’ı Terminal 5’te ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu açılış, yolculuk deneyimini daha keyifli hale getirme hedefimizin bir yansıması. Yolcularımızın bu yeni lezzet noktasını beğeneceğine eminiz.”