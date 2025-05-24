Delta Air Lines, Roma ve Kopenhag’a Direkt Uçuş Başlattı

Delta Air Lines, Minneapolis–St. Paul Uluslararası Havalimanı’ndan (MSP) Roma ve Kopenhag’a yeni direkt seferler başlatarak havalimanının Avrupa ağına iki önemli destinasyon daha ekledi. Kopenhag uçuşları 22 Mayıs’ta, Roma uçuşları ise 23 Mayıs’ta başladı ve her iki rota da sonbahara kadar sezonsal olarak devam edecek. Böylece MSP’den Delta ile direkt Avrupa destinasyonu sayısı sekize, havalimanının toplam uluslararası hatları ise 35’e yükseldi.

Sezonsal seferler üst düzey kabin seçenekleriyle sunuluyor

Yeni hatlar Terminal 1’den kalkış yapıyor; Roma uçuşları pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri, Kopenhag uçuşları ise salı, perşembe ve cumartesi günleri icra ediliyor. Delta, her iki rotada dört kabinli Airbus A330-300 tipi geniş gövdeli uçak kullanıyor.

Yolcular Delta One, Premium Select, Comfort+ ve Main Cabin sınıflarından yararlanabiliyor. Metropolitan Airports Commission (MAC) Başkanı Rick King, seferlerin Minnesota’nın küresel bağlantısını güçlendirdiğini vurguladı.

MSP’nin uluslararası ağında rekor büyüme

2024 yılında MSP, 3 569 721 uluslararası yolcuya hizmet vererek bir önceki yıla göre %19,6 artışla pandeminin de önüne geçti. Havalimanı aynı yıl günlük ortalama 60 644 kalkış koltuğuna ulaştı ve toplam 163 direkt destinasyon sundu.

2019’daki 32 uluslararası hat rekoru da aşılmış oldu; MSP bugün 20’den fazla ülkede 35 noktaya nonstop uçuş gerçekleştiriyor. 2023’te Lufthansa’nın Frankfurt seferi başlatması ve Aer Lingus’un Dublin hattını yeniden açması büyümeyi destekleyen diğer gelişmeler arasında yer aldı.

Delta’nın yatırım ve filo stratejisi büyümeyi destekliyor

MSP’de yaklaşık %70 pazar payına sahip Delta Air Lines, havalimanının transatlantik ve transpasifik genişlemesinin merkezinde bulunuyor. Geçen yıl Tokyo Haneda seferini geri getiren şirket, Dublin ve Sicilya’ya da direkt uçuş ekledi. Delta ayrıca Kanada, Meksika, Orta Amerika ve Karayipler’e geniş bir uluslararası ağ işletiyor.

Operasyonlarını güçlendirmek için A330 ve A350 gibi geniş gövdeli uçakları MSP merkezli rotalara atayan şirket, Terminal 1’deki altı konkor ve 75 kapı alanının modernizasyonu için yaklaşık 60 milyon dolar katkı sağladı. Programın son fazı 2025’te başlayacak ve A, B, G konkorları ile C–G köprüsünü kapsayacak.