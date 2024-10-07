Karaçi Havaalanı Yakınında Terör Saldırısı: İki Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Pakistan’ın Karaçi kentinde, havalimanı yakınlarında gerçekleşen patlamada iki Çin vatandaşı yaşamını yitirdi.

Ayrılıkçı militan grup Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), Çinli işçileri hedef alan bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Olay, 7 Ekim’de Çinli mühendisleri taşıyan bir konvoya yönelik bir araç bombasıyla gerçekleşti.

Patlama ve Sonrası

Çin’in Pakistan Büyükelçiliği, saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Port Qasim Elektrik Enerjisi Şirketi’ne ait bir konvoyun hedef alındığı saldırıda, iki Çin vatandaşı hayatını kaybetti. Bir Çin vatandaşı ise yaralı olarak kurtuldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çinli vatandaşların korunması için tüm önlemlerin alındığını belirtti ve saldırının soruşturulduğunu bildirdi.

Beluç Kurtuluş Ordusu’nun Saldırısı

Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), ayrılıkçı hedefleri doğrultusunda özellikle Çin çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin bağımsızlığını isteyen grup, bölgede çalışan Çin vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenliyor.

Daha önce de Gwadar limanındaki projelerde çalışan Çinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiren BLA, bu sefer Karaçi’de benzer bir saldırı düzenledi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Etkileniyor

Bu tür güvenlik sorunları, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kuşak ve Yol projesi kapsamındaki Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu da olumsuz etkiliyor. Mart ayında Pakistan’ın kuzeyinde bir intihar bombacısının beş Çinli mühendisi öldürmesi gibi olaylar, projeye yönelik tehditleri artırıyor.