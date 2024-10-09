Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2024 yılına yönelik acil durum tatbikatı, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) koordinasyonunda başarıyla yapıldı.

Tatbikat kapsamında, senaryo gereği iniş sırasında kaza yapan bir uçakta çıkan yangın söndürülerek, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı.

Tatbikata birçok farklı kurum ve kuruluşun katılımı dikkat çekti. HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin yanı sıra, İstanbul İtfaiyesi ve UMKE ekipleri de tatbikata destek verdi.

Olay sonrası yaralı yolcuların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesi ve ambulans helikopterle yapılan yaralı nakli tatbikatın kritik aşamalarından biri oldu.

HEAŞ Yetkililerinden Açıklama

HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele Şefi Abdülkadir Günay, basına yaptığı açıklamada tatbikatın temel amacının, acil durum ekiplerinin araç, malzeme ve ekipman yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve koordinasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Günay, “Tatbikatta bir hava aracı kazası senaryosu üzerine yolcuların tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi. İki ayrı pistte, toplamda 148 ARFF personeli ve 33 acil sağlık çalışanı ile hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Tatbikata Katılan Kurumlar

Tatbikatı Sabiha Gökçen Mülki İdare Amiri Halil Avşar, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve birçok havalimanı yöneticisi yakından takip etti. Tatbikat sırasında HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele araçları, ilk yardım ekipmanları ve İstanbul İtfaiyesi’nin ekipleri de aktif olarak görev aldı.

Tatbikatın tamamlanmasıyla birlikte acil durum müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve olası gerçek olaylarda daha etkili bir müdahale yapılabilmesi hedefleniyor.