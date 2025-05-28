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Müslümanlara Özel Seyahat Platformu Ikhlas.com, Prestijli IDEA Ödülünü Kazandı
Genel

Müslümanlara Özel Seyahat Platformu Ikhlas.com, Prestijli IDEA Ödülünü Kazandı

Davut Pars
28 Mayıs 20250

İslami yaşam tarzı ve seyahat alanında hizmet veren Ikhlas.com, Capital A Berhad’in Müslümanlara özel iş kolu olarak, 2025 yılında Islamic Distinguished Enterprise (IDEA) Ödülleri kapsamında “Distinguished Consumer Confidence” ödülüne layık görüldü. Müslüman İş Dünyası İç İçe Odası tarafından verilen bu prestijli ödül, ikhlas.com’un güvenilir, kaliteli ve kullanıcı odaklı İslami seyahat ve yaşam hizmetleri sunmadaki başarısını tescilledi.

IDEA Ödülleri 2025 ve İslami İş Dünyasındaki Önemi

IDEA Ödülleri, Müslüman İş Dünyası İç İçe Odası tarafından her yıl düzenlenmekte ve İslami ilkelere bağlı kalarak yenilikçi ve vizyoner liderlik gösteren işletmeleri onurlandırmaktadır. Ödül, etik iş uygulamalarını sektöre entegre eden, İslami değerlerle uyumlu hizmet sunan firmaları öne çıkararak diğerlerine örnek teşkil etmeyi amaçlıyor.

Ikhlas.com’un Başarı Hikayesi

2020 Ekim ayında küresel pandemi koşullarında hayata geçen ikhlas.com, Müslümanların dini vecibelerini güvenle, kolayca ve konforlu şekilde yerine getirmeleri için tasarlandı. Capital A Berhad tarafından oluşturulan platform, AirAsia iştirakiyle iş birliği içinde Umre seyahatlerinden başlayarak, Müslümanlara yönelik seyahat çözümleri sunuyor.

Bunun yanı sıra, platform sadece seyahat ile sınırlı kalmayıp;

  • Zekat ödemeleri
  • Sadaka bağışları
  • Akika kurbanları
  • Fidye işlemleri
  • Kurban ibadetleri

gibi diğer dini görevlerin de yerine getirilmesini tek bir çatı altında mümkün kılıyor. Böylece ikhlas.com, Şeriat ilkelerine uygun, güvenilir ve şeffaf bir yaşam tarzı hizmeti sunuyor.

2025’te Elde Edilen Diğer Ödüller ve Başarılar

Bu yıl ayrıca, Lembaga Zakat Selangor tarafından 2024 yılında toplanan 8.4 milyon RM zekat performansı sebebiyle “Anugerah Prestasi Kutipan Zakat Tertinggi” ödülü de ikhlas.com’a verildi. Bu, platformun zekat toplama alanındaki etkinliğini ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Capital A Berhad’in Müslüman Tüketicilere Yönelik Vizyonu

Capital A Berhad, teknolojiyi kültürel ve dini hassasiyetlerle harmanlayarak, Müslüman tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Halal ve Müslüman dostu ürün ve hizmet talebinin giderek arttığı seyahat ve yaşam sektörlerinde güveni ve yeniliği ön planda tutuyor.

Gelecek Planları ve Genişleme Stratejisi

Ikhlas.com, önümüzdeki dönemde;

  • Kişiye özel seyahat paketleri
  • Dijital dini görev yönetim araçları
  • Diğer İslami kuruluşlarla iş birlikleri

gibi yeni hizmetler geliştirerek, Müslüman yaşam deneyimini daha kapsamlı ve kolay yönetilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

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