United Airlines Senegal Uçuşu Başladı: ABD Afrika Arasında Yeni Hatlar

United Airlines Senegal uçuşu ile 20-26 Mayıs haftası küresel havacılıkta dikkat çeken birçok yeni rota hizmete girdi. Washington’dan Dakar’a ilk direkt seferden, üç günde açılan yedi ABD-İtalya hattına ve JetBlue’nun iki yeni transatlantik güzergâhına kadar öne çıkan bağlantılar özetlendi.

United Airlines Washington Dulles – Dakar Hattı

23 Mayıs’ta başlayan Washington Dulles (IAD) – Dakar (DSS) seferleri, Star Alliance üyesi United Airlines’ın beşinci Afrika destinasyonu oldu.

Uçak: 203 koltuklu Boeing 767-300ER

203 koltuklu Boeing 767-300ER Sıklık: Yıl boyu, haftada üç kez

Yıl boyu, haftada üç kez Önem: IAD çıkışlı dört Afrika hattı arasındaki en kısa parkur; iki havalimanı ilk kez non-stop bağlandı.

Üç Günde Yedi Yeni ABD-İtalya Uçuşu

Kuzey Amerikalı yolcuların İtalya ilgisi yeni hatlarla güçlendi; 21-23 Mayıs arası birbirini izleyen açılışlar gerçekleşti.

Delta Air Lines New York JFK – Catania (günlük B767-300ER) Atlanta – Napoli (haftada 4, A330-300) Boston – Milano MXP (haftada 4, A330neo) Minneapolis – Roma (haftada 4, A330-300)

United Airlines Newark – Palermo (haftada 3, B767-400ER) Washington Dulles – Venedik (günlük B767-300ER)

American Airlines Philadelphia – Milano MXP (günlük B787-8)



JetBlue Boston’dan Madrid ve Edinburgh’a Açıldı

22 Mayıs’ta JetBlue iki yeni Avrupa noktasına ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

Boston – Madrid Uçak: 138 koltuklu A321LR Sıklık: Günlük, sezonluk Not: Başkent Madrid ve İspanya, JetBlue ağında ilk kez yer aldı; Iberia ile hat üzerinde iki taşıyıcı oluştu.

Boston – Edinburgh Uçak: 160 koltuklu A321neo Sıklık: Günlük, sezonluk Not: JetBlue, Edinburgh’a ikinci hattını ekledi; şehir ilk kez iki Boston operatörüne sahip oldu.



Bu yoğun açılış haftası, yeni transatlantik hatlar, United Airlines Senegal uçuşu, ABD-İtalya yeni seferleri ve JetBlue Boston Madrid bağlantısı gibi anahtar kavramlarla küresel ağları genişletti. Havayolları, düşük riskli geniş gövdeli ve tek koridorlu uçaklarla hem mevcut pazarları derinleştiriyor hem de bakir hatlara adım atarak rekabeti kızıştırıyor.