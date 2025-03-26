Uçak El Bagajında Neler Yasak? Seyahatiniz Öncesinde Bilmeniz Gerekenler!

Günümüzde uçak seyahatleri, hem iş hem de tatil amaçlı en hızlı ve konforlu ulaşım yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, havayolu güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen kurallar, yolcuların yanlarında taşıyabilecekleri eşyalar konusunda bazı kısıtlamalar getiriyor. Özellikle el bagajında taşınması yasak olan eşyaları bilmek, havalimanında yaşanabilecek aksilikleri önlemek adına büyük önem taşıyor. Peki, uçakta el bagajında hangi eşyalar taşınamaz? İşte detaylar…

El Bagajında Taşınması Yasak Olan Eşyalar

Uluslararası havacılık kuralları ve havayolu şirketlerinin politikalarına göre, belirli eşyaların kabin bagajında taşınması yasaktır. Bunlar genellikle güvenlik riskleri taşıyan ve diğer yolcular için tehdit oluşturabilecek maddelerdir.

1. Kesici ve Delici Aletler

Bıçak, makas, çakı, tornavida ve hatta matkap uçları gibi kesici ve delici aletler el bagajında taşınamaz. Bu tür eşyalar, güvenlik riski oluşturduğu için yalnızca kayıtlı bagajda taşınabilir.

2. Ateşli Silahlar ve Mühimmat

Tabanca, tüfek, mermi ve bunların parçaları gibi silahlar, kabin bagajında kesinlikle yasaktır. Ancak, belirli kurallar çerçevesinde ve özel izinler alınarak kayıtlı bagajda taşınabilir.

3. Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler

Benzin, tiner, ispirto, havai fişek, fişek ve benzeri patlayıcı veya yanıcı maddeler el bagajına alınamaz. Bu maddeler, uçuş sırasında ciddi güvenlik tehditleri oluşturabileceği için kesinlikle yasaktır.

4. Spor Ekipmanları

Beyzbol sopası, golf sopası, bilardo ıstakası gibi büyük ve sert spor ekipmanları, silah olarak kullanılabilme ihtimali nedeniyle el bagajına kabul edilmez. Bu tür ekipmanlar yalnızca kayıtlı bagajda taşınabilir.

5. Kimyasal ve Toksik Maddeler

Boya, tiner, cıva içeren termometreler, tarımsal ilaçlar gibi kimyasal maddeler, hem çevreye hem de uçak içindeki yolculara zarar verebileceğinden dolayı el bagajında yasaktır.

6. Sıvılar

Havayolu kurallarına göre, her biri maksimum 100 ml’lik kaplarda olmak kaydıyla toplamda 1 litreyi geçmeyecek şekilde sıvı taşınabilir. Şampuan, parfüm, deodorant, sıvı sabun gibi ürünler, uygun şeffaf kilitli poşetlerde taşınmalıdır. Daha büyük miktarlardaki sıvılar ise kayıtlı bagaja konulmalıdır.

Havayolu Şirketlerinin Özel Kuralları

Her havayolu şirketinin kendine özgü güvenlik politikaları olabilir. Bu nedenle, seyahatinizden önce bilet aldığınız havayolunun resmi web sitesini ziyaret ederek güncel yasaklı eşyalar listesini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Sorunsuz Bir Seyahat İçin Önceden Bilinçlenin

El bagajında taşınması yasak olan eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak, havalimanında zaman kaybetmenizi önler ve seyahatinizin sorunsuz geçmesini sağlar. Güvenlik kurallarına uymak yalnızca sizin değil, tüm yolcuların güvenliği için kritik önem taşır. Hangi eşyaların yasak olduğunu önceden öğrenerek seyahat planınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Uçak Seyahatlerinde El Bagajı Kuralları: Boyut, Ağırlık ve Yasaklı Eşyalar

Uçak seyahatlerinde el bagajı kuralları, havayolu şirketlerine ve uçuş sınıfına göre farklılık gösterebilir. Yolcular, kabin bagajı için belirlenen boyut ve ağırlık sınırlarına uymalı ve belirli eşyaların taşınmasına izin verilmediğini bilmelidir.

El Bagajı Boyut ve Ağırlık Sınırları

Türk Hava Yolları (THY)

Ekonomi sınıfı yolcularının el bagajı 23x40x55 cm boyutlarında ve en fazla 8 kg ağırlığında olabilir. Ayrıca, 40x30x15 cm boyutlarında ve 4 kg ağırlığını geçmeyen bir kişisel eşya da taşınabilir.

Pegasus Hava Yolları

Yurt içi uçuşlarda, yolcuların uçak içine yalnızca bir adet kabin bagajı getirmesine izin verilir. Bu bagajın boyutları 55x40x20 cm olmalıdır.

El Bagajında Sıvı Taşıma Kuralları

El bagajında sıvı taşıma kuralları uluslararası havacılık kurallarına göre belirlenmiştir.

Tek bir sıvı kabı en fazla 100 ml olabilir.

Bütün sıvıların toplam hacmi 1 litreden fazla olmamalıdır.

Sıvılar, şeffaf ve kilitli bir poşette taşınmalıdır.

Duty-free mağazalarından alınan ve 100 ml’yi aşan sıvı ürünler, aktarmalı uçuşlarda havayolu şirketinin kurallarına göre uçağa alınmayabilir.

Siz de daha önce havaalanı güvenlik kontrolünde bir eşyanızın alınmasıyla ilgili bir deneyim yaşadınız mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!