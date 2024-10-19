Ordu Fındık Fiyatı 19 ekim 20240: Ordu Serbest Piyasasında Fındık Fiyatlarında Yükseliş

Ordu serbest piyasasında, 50 randıman fındık fiyatı 19 Ekim Cumartesi günü itibarıyla 2 lira artarak 122 liraya yükseldi. Bu artış, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da yükselebileceğine dair değerlendirmelerin artmasına neden oldu.

Üreticilerin Beklentileri

Tüm bu fiyat artışlarına rağmen, TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) fiyatlarının altında kalan fındık piyasasında, elinde fındık bulunduran üreticiler, fiyatların en kısa sürede TMO’yu geçmesini bekliyor.

Üreticilerin, fındık fiyatlarının 140-150 liraya yükselmesini umduğu ifade ediliyor. Bu durum, üreticilerin piyasa beklentileri açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Fındık Fiyatları ve Vergi Durumu

Ordu’da 50 randıman kabuklu fındık fiyatı brüt 122 liradan işlem görmeye devam ederken, vergi sonrası net fiyatlar şu şekildedir:

50 randıman: 117,12 TL

51 randıman: 119,46 TL

52 randıman: 121,80 TL

53 randıman: 124,14 TL

54 randıman: 126,49 TL

55 randıman: 128,83 TL

56 randıman: 131,17 TL

Bu veriler, fındık fiyatlarının artışıyla birlikte vergi etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini gösteriyor.

Komşu İllerdeki Fındık Fiyatları

Diğer taraftan, TMO levante kalite fındık için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL olarak belirlenirken, Fiskobirlik 50 randıman fındık fiyatı da 122 TL olarak duyuruldu. Giresun’daki fındık fiyatları ise 115-120 lira arasında değişim göstermekte. Bu farklılıklar, bölgeler arası rekabetin ve piyasa dinamiklerinin etkisini gözler önüne seriyor.