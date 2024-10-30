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Genel

31 Ekim 2024 Güncel İndirimli Ürünler: En İyi Fırsatlar ve Tasarruf İpuçları

Kerim Güler
30 Ekim 20240

Günümüzde alışveriş yaparken fiyat ve performansı bir arada sunan ürünleri bulmak oldukça önemli. Bu yazımızda, çeşitli kategorilerdeki güncel indirim fırsatlarını ve tasarruf yapabileceğiniz ürünleri inceleyeceğiz.

Elektrikli Süpürgeler: Temizlikte Kalite ve Fiyat Dengesi

Philips XB9185/07 Marathon Ultimate Yeşil Elektrikli Süpürge: PttAVM’de 11.499,69 TL’ye düşen bu süpürge, son 30 günün en düşük fiyatıyla %5 indirimle sunuluyor. Böylece 619,61 TL tasarruf edebilirsiniz.

Dyson V8 Absolute 21.6V Kablosuz Şarjlı Süpürge: Kablosuz kullanım rahatlığı sunan bu süpürge, Teknosa’da %27 indirimle 12.999,00 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Bu üründe 4.891,00 TL tasarruf fırsatınız var.

Akıllı Telefonlar: Teknolojiyi Uygun Fiyata Deneyimleyin

Dijitsu DCT90 128GB 6GB RAM Siyah: Şok Market Online’da %29 indirimle 4.999,00 TL’ye inen bu model, 2.000 TL tasarruf sağlıyor.

Tecno Spark 20 Pro 256GB 12GB RAM Siyah: Evkur’da %14 indirimle sunulan telefonun fiyatı 9.499,00 TL. Bu indirimle 1.490,00 TL avantaj elde edebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 10 256GB Siyah Yenilenmiş: PttAVM’de %7 indirimle 10.339,06 TL’ye düşen bu ürün, 759,94 TL tasarruf imkanı sunuyor.

Televizyonlar: Ekran Keyfini Yükselten İndirimler

TCL 65C645 65 inç 4K Ultra HD Android QLED TV: 28.950,00 TL fiyatıyla PttAVM’de %19 indirimli olarak satılıyor ve 6.949,00 TL tasarruf sağlıyor.

TCL 65C855 65 inç 4K Ultra HD Android MiniLED TV: Vatan Bilgisayar’da %15 indirimle sunulan bu televizyon 59.499,00 TL’ye düşerek 10.340 TL tasarruf imkanı sunuyor.

Küçük Ev Aletleri: Günlük İşlerinizi Kolaylaştırın

Philips NA350/00 9 lt Siyah Airfryer: PttAVM’de %11 indirimle sunulan bu cihazın fiyatı 6.372,00 TL olup 797,00 TL tasarruf imkanı bulunuyor.

Singer M1605 Beyaz Dikiş Makinesi: A101’de %7 indirimle 3.999,00 TL’ye düşen dikiş makinesi, 299,10 TL tasarruf avantajı sunuyor.

Giyim ve Ayakkabı: Tarzınıza Uygun Fırsatlar

Adidas BC0524 Terrex Ax3 Erkek Spor Ayakkabı: %7 indirimle Pazarama’da 4.397,97 TL’den sunuluyor ve 331,03 TL kazanç sağlıyor.

Mero Life MERO-1030 Erkek Haki Softshell Mont: %11 indirimle Pazarama’da 1.119,20 TL’ye düşen mont, 139,90 TL tasarruf ettiriyor.

Outdoor ve Spor Ekipmanları: Kaliteli ve Ekonomik Seçenekler

Salomon X Ultra 360 Gtx W Erkek Outdoor Ayakkabısı: Pazarama’da %8 indirimle 5.575,00 TL fiyatla satışa sunuluyor, 504,20 TL tasarruf sağlıyor.

The North Face Vectiv Taraval Futurelight Kadın Ayakkabı: %5 indirimle n11’de 5.599,00 TL’ye düşerek 323,92 TL tasarruf etme imkanı sunuyor.

Mutfak ve Ev Aletleri: Fiyat ve Performans Bir Arada

Arçelik 566375 ES Siyah Buzdolabı: beyazesyaevimde’de %21 indirimle 16.355,00 TL fiyatıyla satışa sunulan bu ürün, 4.325,00 TL kazanç sağlıyor.

Karcher K4 Basınçlı Yıkama Makinesi: Buevin’de %6 indirimle 6.999,00 TL’den satışta olup, 452,89 TL tasarruf sağlıyor.

Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar

Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 N4020 8GB RAM 256GB SSD Laptop: Amazon Prime’da %7 indirimle 6.999,00 TL’ye düşen bu bilgisayar, 500,00 TL tasarruf sağlıyor.

Bosch PTK 3,6 Li Zımba Tabancası: n11’de %5 indirimle 1.533,05 TL’ye düşerek 81,95 TL kazanç sağlıyor.

Kozmetik Ürünleri

Versace Eros EDP Baharatlı 100 ml Erkek Parfümü: %27 indirimle Çiçeksepeti’nde 599,00 TL’ye inmiş durumda, 225,83 TL tasarruf etmenizi sağlıyor.

Bioderma Atoderm Intensive Baume 200 ml Balm: %8 indirimle Son Kullan’da 229,00 TL fiyatla sunuluyor, 21,00 TL tasarruf sağlıyor.

Bu fırsatlarla hem bütçenize katkı sağlayabilir hem de ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Kaynak : cimri.com

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