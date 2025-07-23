Türkiye ve İspanya 300 Metrelik Uçak Gemisi İnşa Edilecek!

Türkiye, deniz kuvvetlerinin kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşımak için tarihi bir adım atıyor. Temmuz 2025’te yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile İspanya merkezli savunma sanayi devi Navantia, 300 metre uzunluğunda ortak bir uçak gemisi inşa etmeye hazırlanıyor. Bu proje, Türk donanmasının geleceği açısından büyük önem taşıyor.

MUGEM: Milli Uçak Gemisi Geliyor

Başlangıçta 285 metre olarak planlanan Milli Uçak Gemisi (MUGEM)’in uzunluğu, revizyonla 300 metreye çıkarıldı. Bu dev gemi, sadece boyutuyla değil, barındıracağı teknolojilerle de dikkat çekecek. MUGEM’in temel özellikleri şöyle olacak:

Sabit kanatlı savaş uçakları,

Taarruz helikopterleri,

İnsansız hava araçları (SİHA/TİHA),

Gelişmiş komuta-kontrol sistemleri için yüzer üs görevi görecek.

Ayrıca, geminin hava kanadı kapasitesi artırılacak ve uzun süreli görevler için operasyonel dayanıklılığı geliştirilecek. Bu yönüyle MUGEM, Türkiye’nin askeri ve stratejik deniz gücünü büyük ölçüde artıracak.

ABD Gemileriyle Yarışacak Kapasite

Yeni uçak gemisi tamamlandığında, boyut olarak ABD Donanması’nın nükleer uçak gemilerine yaklaşmış olacak. Örneğin sınıfının en büyüğü olan USS Gerald R. Ford, 337 metre uzunluğunda ve 75.000 ton deplasmana sahip. MUGEM ise 300 metre uzunluğuyla bölgesinde bu çapta bir gücü temsil eden az sayıdaki ülkeden biri haline getirecek Türkiye’yi.

Türkiye ve Navantia İş Birliği Sürüyor



Navantia, Türk Donanması için daha önce inşa edilen TCG Anadolu gibi projelerde de yer almış ve iş birliği başarılı şekilde sürdürülmüştü. MUGEM, bu ortaklığın yeni bir zirvesi olacak. İki ülkenin denizcilik teknolojilerini birleştirmesi, NATO içinde de önemli bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor.

Stratejik Etkisi Büyük

Bu geminin devreye alınmasıyla Türkiye:

Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki caydırıcılığını artıracak,

Uzun menzilli hava operasyonlarında taarruz ve savunma gücünü denize taşıyacak,

Bölgesel krizlerde deniz üzerinden insani yardım ve tahliye kabiliyeti kazanacak.

İnşa Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Henüz net bir takvim açıklanmasa da, 2026’nın ilk çeyreğinde tersane çalışmalarının başlaması bekleniyor. MUGEM’in tasarımı tamamlandıktan sonra üretim sürecinin 8 ila 10 yıl sürmesi öngörülüyor.

Sonuç olarak, Türkiye’nin kendi uçak gemisini inşa etme hedefi artık somutlaşıyor. Navantia iş birliğiyle hayata geçirilecek bu proje, Türk donanmasının geleceği açısından bir dönüm noktası niteliğinde. Peki sizce Türkiye böyle bir gemiyi bölgede nasıl kullanmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!