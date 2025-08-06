THY Personel Alımı Başladı! 16 Maaş, İndirimli Bilet, Özel Sağlık Sigortası

Türk Hava Yolları, havacılık yer operasyonları eğitimlerinde görev alacak yeni personel alımı için düğmeye bastı. Başvurular 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 23.55’e kadar devam edecek. Sağladığı imkanlar ve çalışma koşullarıyla dikkat çeken ilana ilgi büyük.

Kimler Başvuru Yapabilir? İşte Aranan Şartlar

Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, ilana başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekiyor. Ayrıca adayların 01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olması şartı bulunuyor.

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak temel kriterlerden biri. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından verilen denklik belgesi zorunlu tutuluyor.

İstenen diğer nitelikler ise şöyle sıralandı:

İlgili alanda minimum 4 yıl iş tecrübesi

İyi derecede İngilizce bilgisi (Adaylar İngilizce sınavına tabi tutulacak)

Adli sicil ve arşiv kaydının temiz olması

Daha önce disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak

Türk Hava Yolları veya iştiraklerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

Başvurular yalnızca Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi üzerinden alınacak.

Adayları Bekleyen Avantajlar Listesi Uzun

THY, çalışanlarına sunduğu sosyal haklarla da öne çıkıyor. Yayınlanan ilana göre işe alınacak personeller aşağıdaki olanaklardan faydalanabilecek:

Yılda 16 maaş ödeme sistemiyle ciddi bir maddi avantaj

sistemiyle ciddi bir maddi avantaj Akademik gelişimi destekleyen esnek izin uygulamaları

Yurtiçi ve yurtdışında geçerli indirimli uçak bileti imkanı

imkanı Yeni evlenen personeller için evlilik yardımı

Kapsamlı özel sağlık sigortası

Dil tazminatı desteği

desteği Psikolojik danışmanlık hizmeti

Geniş servis ağı ile ulaşım desteği

Anlaşmalı otellerde indirimli konaklama

Kişisel gelişimi destekleyen eğitim ve sertifika programları

Bu imkanlar sayesinde, yalnızca bir iş değil; kariyer ve yaşam dengesini kurabilecek bir çalışma ortamı sunuluyor. Özellikle sektörde uzun vadeli hedefleri olan profesyoneller için bu ilan önemli bir fırsat sunuyor.

Türk Hava Yolları’nın prestijli yapısında görev almak ve sağlanan geniş imkanlardan faydalanmak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 23.55’e kadar yapılan başvurular dikkate alınacak.