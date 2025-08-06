THY ve Pegasus’tan Uçuş Güvenliği: Powerbank Kullanımı Yasaklandı!

Son dönemde havacılık sektöründe yaşanan güvenlik endişeleri, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları’nın önemli bir karar almasına yol açtı.

İstanbul–Seul hattında yaşanan powerbank kaynaklı bir güvenlik sorunu, uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarının kullanımının yasaklanmasına neden oldu. Bu karar, yolcu güvenliğini artırmayı ve olası riskleri önlemeyi hedefliyor.

İstanbul–Seul Uçuşunda Powerbank Krizi ve Bakanlık Uyarısı

Geçtiğimiz hafta İstanbul’dan havalanan Asiana Havayolları’na ait uçakta, bir yolcunun powerbank cihazının koltuk aralığına düşmesi nedeniyle uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Kazakistan hava sahasında gerçekleşen bu olay, havacılık otoritelerinin dikkatini elektronik cihazların uçuş güvenliği üzerindeki etkisine çevirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Kore’de daha önce bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını hatırlattı. Bakanlık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla havayolu şirketlerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulundu. Bakan Uraloğlu, “Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınmasını istedik.” ifadelerini kullandı.

Bu uyarı sonrası Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını tamamen yasakladı. Yolcular yanlarında powerbank getirebilecek ancak uçuş boyunca bu cihazları kullanamayacaklar. Bu düzenleme, yolcuların elektronik cihaz kullanımı konusunda daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

THY’den Akıllı Bagaj ve Lityum Batarya Düzenlemesi

Türk Hava Yolları da benzer şekilde, lityum bataryası çıkarılamayan akıllı valizlerin kabin veya kargo bagajı olarak taşınamayacağını açıkladı. THY’nin resmi açıklamasında, “Lityum batarya, akıllı bagajdan çıkarılmalı ve kabin bagajında taşınmalıdır. Varış noktasına kadar kesinlikle tekrar yerine takılmamalıdır.” uyarısına yer verildi.

Bu düzenlemeler, lityum batarya içeren cihazların uçuş güvenliğine olan potansiyel tehditlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Powerbank ve akıllı bagajlardaki batarya kaynaklı risklerin önüne geçilmesi, uçuş sırasında yaşanabilecek tehlikelerin azaltılması açısından büyük önem taşıyor.

Son gelişmeler ışığında THY ve Pegasus yolcularının elektronik cihaz kullanımı konusunda dikkatli olması gerekiyor. Siz de uçuş güvenliği ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilir, haberi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.