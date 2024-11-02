BİM 8 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Şık ve Ekonomik Ürünlerle Dolu İndirim Fırsatları

BİM, 8 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile bu hafta da birbirinden cazip indirimler sunarak alışveriş severleri memnun etmeye devam ediyor.

Ev aletlerinden mutfak gereçlerine, tekstil ürünlerinden kişisel bakım cihazlarına kadar geniş bir yelpazede ürün sunan BİM, bu haftaki aktüel kataloğunda her bütçeye hitap eden seçenekler sunuyor. İndirimli ürünleri detaylıca incelemeye başlayalım.

Çok Amaçlı Ev Aletleri ve Elektronik Ürünler

Evlerde her gün daha fazla ihtiyaç duyulan elektronik ürünler, BİM’in 8 Kasım 2024 kataloğunda öne çıkıyor. Kumtel siyah cam ankastre set, estetik tasarımı ve 8.990 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Yine Kumtel’in üç çekmeceli derin dondurucusu 5.475 TL gibi uygun bir fiyata sunuluyor ve pratik kullanım imkânı sağlıyor. Ev temizliğini kolaylaştıran Fakir çok amaçlı halı yıkama makinesi de 6.990 TL fiyatıyla bu hafta BİM’de.

Özellikle kahve severler için Keysmart’ın iki gözlü Türk kahvesi makinesi 4.975 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca Arzum Sport sürahi blender 1.575 TL’den alıcılarını beklerken, Kumtel vakum makinesi de 850 TL’den raflarda yerini alıyor.

Kişisel Bakım Ürünlerinde İndirimler

Kişisel bakımına özen gösterenler için birçok Polo Smart ürünü bu hafta raflarda. Polo Smart ikisi bir arada saç şekillendirici 475 TL, kablosuz hoparlör ise 450 TL’den satılıyor. Ayrıca erkekler için Polo Smart’ın vücut bakım cihazı 299 TL’ye sunulurken, retro saç ve sakal düzeltme makinesi ise 279 TL’den alışveriş severlerle buluşuyor.

Philips epilatör 715 TL’den satışta olurken, Polo Smart şarj edilebilir ağız duşu ve diş fırçası sırasıyla 399 TL ve 299 TL fiyatlarıyla raflarda.

Şık ve Kullanışlı Mutfak Ürünleri

Mutfakta pratik çözümler sunan ürünlerle öne çıkan katalogda, Karn yarık tenceresi 349 TL’den satılıyor. Aynı şekilde 28 cm boyutundaki vok tava 249 TL, üçlü bıçak seti ise 319 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bitki çayı ve kahve demliği 224.90 TL fiyatıyla zarif bir detay katarken, melamin çerezlik 29 TL gibi oldukça uygun bir fiyattan satışa sunuluyor.

Bunlara ek olarak cam kesme tablası 99.90 TL ve üçlü dondurucu saklama kabı 44.90 TL’den alıcılarını bekliyor.

Sunum ve Depolama Ürünlerinde Zarif Seçimler

Estetik detaylara önem verenlerin ilgisini çekecek Akasya ağacı ürünleri, sunum tabakları ve kesme tahtaları BİM kataloglarında.

Akasya ayaklı dikdörtgen sunumluk 179 TL, uzun kesme ve sunum tahtası ise 169 TL’den satışa çıkıyor. Aynı seriden yuvarlak kesme tahtası da 169 TL fiyatıyla beğeni topluyor. Cam kapaklı kavanozlar ise hem 1.49 TL’den başlayan uygun fiyatlarıyla hem de şıklığıyla göz dolduruyor.

Tekstil Ürünlerinde Kalite ve Rahatlık

BİM’in 8 Kasım kataloğundaki tekstil ürünleri de bu hafta dikkat çekiyor. Ören Bayan çift kişilik battaniye 419 TL, Softy TV battaniyesi ise 389 TL fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

Yumuşak kumaş yapısıyla öne çıkan pijama takımları ise kadınlar için 349 TL, erkekler için 289 TL’den satılacak.

Terlik ve Çanta Çeşitlerinde Geniş Seçenekler

Farklı fiyat seçenekleriyle erkek ve kadınlar için sunulan terlik modelleri hem konforu hem de şıklığı bir arada sunuyor.

Argesta markalı terlikler 59 TL ile 99 TL arasında değişen fiyatlarıyla satışa çıkarken, keçe terlikler ise 79 TL’den raflarda. Kadınlar için çantalar ise hem kol çantası olarak 289 TL’den hem de cüzdan olarak 135.50 TL’den alıcı buluyor.

Leopar Desenli Aksesuarlar ve Diğer Detaylar

Leopar desen modasına uygun ürünler de bu haftaki katalogda yerini aldı. Leopar desenli standlı kupa seti dört parça olarak 439 TL’den satışa sunulurken, desenli kahve bardağı ise 14.50 TL gibi uygun bir fiyatla raflarda olacak. Şemsiyeler, el havluları ve mutfak önlükleri gibi detay ürünlerle bu koleksiyon tamamlanıyor.

BİM 8 Kasım 2024 Aktüel Kataloğunda Sizi Bekleyen Fırsatlar

8 Kasım 2024 itibarıyla BİM marketlerinde yer alacak aktüel ürünler, kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. Elektronikten mutfak gereçlerine, tekstilden kişisel bakıma kadar birçok kategoride geniş ürün yelpazesiyle bu fırsatları kaçırmayın.

BİM raflarında indirimli fiyatlarla sunulan tüm bu ürünler, ihtiyaçlarınıza uygun seçenekler sunarak her alışverişe değer katıyor.

Şimdiden keyifli alışverişler!