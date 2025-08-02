Uçakla Seyahatte Yeni Dönem: O Sınırlaması Kalkıyor!

Avrupa Birliği, hava yolculuğunda yıllardır süren sıkı güvenlik uygulamalarından birini sona erdiriyor. El bagajlarında 2006 yılından bu yana geçerli olan 100 mililitre sıvı taşıma sınırlaması, artık tarih oluyor. Yolcular, yeni uygulama kapsamında el bagajlarında 2 litreye kadar sıvı taşıyabilecek.

Bu karar, Avrupa Komisyonu tarafından alınan ve yolcu konforunu doğrudan etkileyecek kapsamlı bir değişikliğin parçası. Gelişmiş BT (bilgisayarlı tomografi) tarayıcılarıyla donatılmış havalimanlarında uygulanacak sistem, güvenlik kontrollerinde önemli bir kolaylık sağlayacak. Yolcular artık sıvı şişelerini küçük kaplara bölmek veya elektronik cihazlarını çantadan çıkarmak zorunda kalmayacak.

Hangi Havalimanlarında Geçerli Olacak?

Yeni uygulama, yalnızca sertifikalı ve gelişmiş tarayıcı teknolojisine sahip olan havalimanlarında geçerli olacak. Şu anda Berlin, Amsterdam, Roma ve Milano gibi büyük şehirlerdeki havalimanlarında bu sistem aktif olarak kullanılıyor.

Polonya’da ise Lublin ve Poznań-Ławica havalimanlarında uygulanmakta olan sistem, Kraków başta olmak üzere diğer şehirlerde de kurulma aşamasında. Avrupa genelinde aşamalı olarak yaygınlaşması planlanan bu sistem, onay sürecinin ardından daha fazla noktaya entegre edilecek.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nın (ECAC) resmi onayı bekleniyor. Onayın ardından, Avrupa çapındaki yolcular daha hızlı ve pratik bir güvenlik süreciyle karşılaşacak.

Seyahat Konforu Artıyor, Bekleme Süreleri Kısalıyor

Yeni sistemin en önemli avantajlarından biri de zaman kazandırması olacak. Güvenlik kontrollerinde yolcuların sıvılarını ayrı torbalara koyması veya dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlarını çantadan çıkarması gerekmeyecek. Bu da hem kontrol süresini hem de uzun güvenlik kuyruklarını azaltacak.

Özellikle yoğun yaz sezonlarında ve tatil dönemlerinde artan yolcu trafiği göz önüne alındığında, bu uygulamanın hem havayolu işletmeleri hem de yolcular için ciddi bir rahatlama sağlaması bekleniyor.