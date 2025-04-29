Riyadh Air, Yeni Nesil Uçaklar İçin Karar Aşamasında

Suudi Arabistan merkezli yeni nesil havayolu şirketi Riyadh Air, bu yaz geniş gövdeli uçak siparişini tamamlamayı planlıyor. Şirketin CEO’su Tony Douglas, Dubai’de düzenlenen Arabian Travel Market’ta yaptığı açıklamada, Boeing 777X ile Airbus A350-1000 arasında nihai kararın yaklaştığını ve kararın ardından aynı modellerin kargo versiyonları için de sipariş verilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Douglas, “Her şey planladığımız gibi giderse, ekstra geniş gövdeli bir uçak siparişi vereceğiz. Bu yaz duyurusu yapılacak ve bu uçak, filomuzdaki üçüncü uçak tipi olacak” dedi.

Kargo Uçakları Aynı Gövde ve Motorla Gelecek

Yapılacak olan geniş gövdeli yolcu uçağı siparişinin ardından, aynı modelin kargo versiyonunun da sipariş edilmesi bekleniyor. Douglas, “Ekstra geniş gövde siparişi duyurulduktan sonra, kargo uçağı onayı da gelecek. Aynı gövde ve motor tercih edilecek” ifadelerini kullandı.

Şirket, geçtiğimiz yıl 39 adet Boeing 787 Dreamliner siparişi verdi ve 33 uçak için de opsiyon hakkı elde etti. Ayrıca, 2024’te Airbus A321neo dar gövdeli uçak siparişi de verildi.

Kritik Kriterler: Performans, Fiyat ve Slot Uygunluğu

Douglas, Boeing 777X ve Airbus A350-1000 modelleri arasındaki tercihin; performans, fiyatlandırma ve slot erişilebilirliği gibi üç temel faktör çerçevesinde değerlendirildiğini ifade etti. Her iki modelin de farklı avantajları bulunduğunu belirten CEO, motor gelişimi açısından gelecek nesil teknolojilerin tercih edileceğini vurguladı.

Airbus A350-1000 modelinin Rolls-Royce motorlarında dayanıklılık sorunları yaşandığını, ancak bu durumun 2026-2027 teslimatlarında çözüleceğini belirtti. Öte yandan Boeing 777X modelinin henüz sertifikalandırılmadığı da ifade edildi.