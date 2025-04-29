Kuwait Airways ve Emirates’ten Stratejik Ortaklık

Kuwait Airways ve Emirates, yolculara daha fazla bağlantı ve uçuş seçeneği sunmak amacıyla yeni bir interline anlaşması için Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. Anlaşma, Dubai’de düzenlenen Arabian Travel Market (ATM) fuarında gerçekleştirilen resmi törenle duyuruldu.

İmza Töreni Üst Düzey Katılımla Gerçekleşti

Mutabakat Zaptı, Kuwait Airways Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Abdulmohsen Salem Al-Fagaan ile Emirates Başkan Yardımcısı ve Baş Ticaret Sorumlusu Adnan Kazim tarafından imzalandı. Törene, Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Majesteleri Şeyh Ahmed bin Said Al Maktoum ile Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Başkanı Şeyh Mühendis Humoud Mubarak Al-Humoud Al-Sabah da katıldı. Ayrıca her iki havayolunun üst düzey yöneticileri ve ortaklık ekipleri de törene eşlik etti.

Kuwait Airways’ten Emirates’e Tam Destek

Kuwait Airways Başkanı Kaptan Abdulmohsen Salem Al-Fagaan, Emirates ile yapılan bu iş birliğini önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Açıklamasında, Emirates’in bölgesel ve küresel alanda lider bir havayolu olduğunu vurgulayan Al-Fagaan, bu anlaşmanın iki taraf arasında daha güçlü ticari ilişkiler ve ikili ortaklıklar kurma yolunda atılmış stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Ayrıca anlaşmanın, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini ve iki ülke arasındaki havacılık faaliyetlerini güçlendireceğini ifade etti.

Her iki tarafın ortaklık ekiplerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Emirates, Dubai ve Ötesi İçin Yeni Kapılar Açıyor

Emirates Havayolu Başkan Yardımcısı ve Baş Ticaret Sorumlusu Adnan Kazim ise yaptığı açıklamada, Kuwait Airways ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kazim, Dubai’ye ve Emirates’in küresel ağına daha fazla bağlantı sunmak için bu interline anlaşmasını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde iş birliğini daha da derinleştirme planlarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Emirates, Kuveyt’e 1989’dan Beri Uçuyor

Emirates, 1989 yılından bu yana Kuveyt’e düzenli uçuşlar gerçekleştiriyor. Şu anda haftalık 29 uçuş düzenleyen şirket, bu rotalarda A350 ve Boeing 777 tipi uçakları kullanıyor. Her iki uçakta da Premium Economy kabini ve yenilenmiş Business Class koltukları yer alıyor. Bu hizmetler, yolculara daha konforlu ve modern bir seyahat deneyimi sunuyor.