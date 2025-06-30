Avusturya Uçak Yolculuğu Kaç Saat Sürer?

İstanbul’dan Avusturya’nın başkenti Viyana’ya uçacak olan yolcular için uçuş süreleri netleşti. Tatil, iş veya eğitim amaçlı seyahat eden yolcular için uçuş süresi merak konusu olurken, İstanbul – Viyana hattında gerçekleştirilen direkt uçuşlara dair veriler açıklandı.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve çeşitli havayolu şirketlerinin düzenli seferler yaptığı İstanbul – Viyana uçuşları, direkt güzergâhta ortalama 2 saat 15 ila 25 dakika arasında sürüyor.

Farklı kaynaklardan elde edilen verilere göre bu süre, uçuşun kalktığı havalimanına (İstanbul Havalimanı – IST ya da Sabiha Gökçen – SAW) ve iniş yapılan havalimanına (Viyana Uluslararası Havalimanı – VIE) göre birkaç dakikalık değişiklik gösterebiliyor.

Ortalama Uçuş Saatleri

Trip.com’un verilerine göre bu hatta yapılan uçuşlar ortalama 2 saat 19 dakika sürerken, Google Flights en kısa uçuş süresini 2 saat 15 dakika olarak açıkladı. Skyscanner ise direkt uçuşların genellikle 2 saat 20 dakika sürdüğünü, bazı seferlerde bu sürenin 2 saat 22 dakikaya kadar çıktığını belirtti.

Uçuş süresini yalnızca havadaki kalış süresi olarak hesaplayan Travelmath ise bu süreyi 2 saat 5 dakika olarak duyurdu. Ancak bu süreye taksi süresi, kalkış ve iniş beklemeleri dâhil edilmediği için yolcuların havalimanında geçireceği toplam süre daha uzun olabiliyor.

Prokerala tarafından yayınlanan verilere göre de İstanbul-Viyana direkt uçuşları 2 saat 10 dakika ile 2 saat 30 dakika arasında değişiyor. Pegasus ve Turkish Airlines gibi havayolları da kendi internet sitelerinde bu hattaki uçuş süresini 2 saat 20 ila 25 dakika arasında gösteriyor.

Aktarmalı uçuşlar tercih edildiğinde ise bu süre ciddi şekilde artabiliyor. Omio’nun verilerine göre aktarmalı seferler ortalama 6 saat 14 dakika sürüyor. Uygun bağlantı sağlandığında bu süre 5 saate kadar düşerken, bazı seferlerde 7 saati bulabiliyor. Prokerala da aktarmalı uçuşların 5 ila 7 saat aralığında tamamlandığını aktarıyor.

İstanbul – Viyana hattını kullanacak olan yolcuların, bilet almadan önce uçuş süresi, aktarma durumu ve havayolu seçimi gibi detaylara dikkat etmesi tavsiye ediliyor. Bu sayede zaman yönetimi ve seyahat planlaması daha verimli yapılabiliyor.