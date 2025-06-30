Korean Air A380 ve 747-8’lerle Yola Devam Edecek

Güney Kore merkezli havayolu şirketi Korean Air, filosundaki çift katlı uçakları emekli etme planlarını erteledi. Şirketin CEO’su Walter Cho’nun 2026 yılına kadar Airbus A380 ve Boeing 747-8 uçaklarını tamamen hizmet dışı bırakma hedefi, teslimatlarda yaşanan ciddi gecikmeler nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

SkyTeam üyesi olan Korean Air, mevcut durumda filosunda altı adet Airbus A380 barındırıyor. Bu uçakların ortalama yaşı 11,6 olarak kayıtlara geçerken, 18 adet Boeing 747-8’in ortalama yaşı ise 11,9 yıl. Ayrıca havayolunun 46 adet Boeing 777 uçağı da yaklaşık 12,3 yıldır aktif olarak hizmet veriyor.

CEO Walter Cho tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket Airbus ve Boeing’ten toplamda 40 yeni uçak bekliyor. Her iki üretici firmadan teslim alınmayı bekleyen uçak sayısı 20’şer adet. Bu durum, havayolunun yaşlanan filosunu daha uzun süre kullanmak zorunda kalmasına yol açıyor. Cho, yeni uçakların teslimatlarının başlamasıyla birlikte A380 ve 747-8 modellerinin kademeli olarak filodan çıkarılacağını bildirdi.

Havayolu şirketi, Asiana Airlines ile gerçekleştireceği birleşme sonrasında filosuna sekiz adet daha Airbus A380 katacak. Bu yeni uçakların iç tasarımının Korean Air standartlarına uygun hale getirilip getirilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Korean Air’in A380 modeli, First ve Business sınıf yolcuları için iki ayrı bar alanı ve alt güvertede yer alan özel bir duty-free butiğiyle dikkat çekiyor.

Korean Air, halen dünya genelinde Boeing 747-8 modelini kullanan üç havayolundan biri konumunda. Diğer iki havayolu ise Air China ve Lufthansa.

Şirketin toplam uçak filosu 160’tan fazla sayıya ulaşıyor. Airbus tarafında havayolunun 40’tan fazla A321neo siparişi bulunurken, dört adet A350-900 ve 27 adet A350-1000 uçağı da teslimat sürecinde. Boeing cephesinde ise 24’ten fazla 737 MAX 8, 20 adet 777-9, altı adet 787-9 ve 31 adet 787-10 uçağı sırada bekliyor. Tüm bu teslimatlar 2028 yılına kadar kademeli olarak tamamlanacak.

Bu sürecin tamamlanmasına kadar Korean Air, yolcu taleplerini karşılayabilmek adına filosundaki dört adet 777-300ER uçağını da yeni nesil “Prestige Suites 2.0” ile yenileyecek. Uçak modernizasyonlarının tamamlanmasının ardından eski modellerin filodan çıkarılması planlanıyor.