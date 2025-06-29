Savaş Sonrası İlk Sefer: THY, İran Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

Orta Doğu’da yaşanan gerilimin ardından uçuşlara kapanan hava sahaları yeniden açılıyor. İsrail’in saldırıları ve İran’ın balistik füze karşılığı sonrası bölgede 12 gün süren hava sahası kısıtlamaları, sivil havacılığı ciddi şekilde etkilemişti. Bölgedeki tansiyonun düşmesiyle birlikte İran hava sahasının kademeli olarak yeniden açılması havayolu taşımacılığına nefes aldırdı.

Türk Hava Yolları, savaş sonrası İran’a ilk uçuşunu 30 Haziran Pazartesi günü Meşhed kentine yapacak. Konuyla ilgili açıklama THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi.

Ekşi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “30 Haziran Pazartesi günü İran – Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi. Bu uçuş, Türk Hava Yolları’nın İran’a savaş sonrası gerçekleştireceği ilk resmi sefer olacak.

İranlı havayolları ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’a uçuşlarına başlamıştı. Karşılıklı uçuşların yeniden başlaması, iki ülke arasındaki hava trafiğini kademeli olarak eski seviyelerine döndürmeyi hedefliyor.

İran, geçtiğimiz hafta doğu hava sahasını iç hat, uluslararası ve transit uçuşlara açtığını duyurmuştu. Ülkenin Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Mecid Ahhevan, devlet haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, orta ve batı bölgelerdeki hava sahasının da sadece uluslararası transit uçuşlara açıldığını bildirmişti.

THY, İran Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

Ancak bazı kısıtlamalar halen sürüyor. Tahran’daki Mehrabad ve İmam Humeyni uluslararası havalimanları da dahil olmak üzere ülkenin kuzey, güney ve batı bölgelerine iniş ve kalkış yapan uçuşlar hâlâ askıya alınmış durumda. Bu da İran üzerindeki sivil havacılığın tam anlamıyla normale dönmesinin zaman alacağını gösteriyor.

Mevcut durumda havayolları, İran hava sahasını transit geçişlerde sınırlı olarak kullanabiliyor. Bu gelişmenin ardından uluslararası havayolu şirketlerinin İran’a yönelik planlarını yeniden gözden geçireceği öngörülüyor. Türkiye ile İran arasında yeniden başlayan uçuşlar, bölgedeki normalleşme sürecinin hava trafiğine yansıyan ilk adımları arasında değerlendiriliyor.