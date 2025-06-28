Küresel Zirvede Dikkat Çekti! Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rekorlarla Dolu Sunum

Türkiye’nin havacılık alanındaki en kritik merkezlerinden biri haline gelen İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda yerini aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun ev sahipliğinde 27–29 Haziran tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı.

Forumda 50’den fazla ülkeden bakan, bakan yardımcısı, politika yapıcı, uluslararası kuruluş, finansal kurum ve sektör temsilcisi bir araya gelerek küresel ulaşım koridorlarının geleceğini masaya yatırdı. Bu üst düzey buluşmada ISG üst yönetimi, yerli ve yabancı katılımcılarla birebir temaslar gerçekleştirerek havalimanının küresel stratejisini anlattı.

ISG standında havalimanının güçlü büyüme potansiyeli, planlanan altyapı yatırımları, dijitalleşme adımları ve özellikle “Yolcu Akışını İyileştirme Projesi” kapsamında yapılan teknolojik ve operasyonel yenilikler katılımcılarla paylaşıldı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da standı ziyaret ederek yönetimden bilgi aldı.

Stratejik konumuyla Avrupa, Asya ve Afrika arasında hava köprüsü oluşturan ISG, sunduğu uçuş çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin yolcu sayısında en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en yoğun 9’uncu havalimanı olan ISG; 52 ülkede 39 iç hat ve 107 dış hat olmak üzere toplam 146 destinasyona direkt uçuş sağlıyor.

Kurban Bayramı tatilini kapsayan 5–9 Haziran tarihleri arasında havalimanında 701 bin 178 yolcuya hizmet verilirken, toplamda 3 bin 895 uçuş başarıyla gerçekleştirildi. 5 Haziran 2025 ise ISG tarihinde rekor günü olarak kayıtlara geçti.

O gün, 796 yolcu uçağı uçuşu ve diğer uçuşlarla birlikte toplam 820 uçuş gerçekleşti. Aynı gün içinde 144 bin 590 yolcu ağırlanarak tüm zamanların günlük yolcu sayısı rekoru kırıldı.

Küresel bağlantılarını artırmaya devam eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu deneyimini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak adına dijitalleşme odaklı adımlarını sürdürüyor. Forumda sergilenen performans, ISG’nin sadece bir havalimanı değil, bölgesel ve küresel bir lojistik merkez haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.