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Genel

Katar Havayolları’ndan Uçuş Askıları: Irak, İran ve Lübnan…

Kerim Güler
25 Ekim 20240

Katar Havayolları, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Irak, İran ve Lübnan’a yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bu önemli adım, bölgedeki mevcut durumun sebep olduğu güvenlik endişeleri doğrultusunda atılmıştır. Havayolu, durdurma kararını resmi olarak duyurarak, yolcuları bu süreçte bilgilendirmiştir.

Amman Uçuşlarında Değişiklikler

Katar Havayolları, Irak, İran ve Lübnan uçuşlarını askıya alırken, Ürdün’ün başkenti Amman’a yapılan uçuşlarda ise bazı düzenlemeler yapmıştır. Buna göre, Amman uçuşları sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirilecektir. Bu düzenleme, yolcuların güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.

Resmi Açıklama

Katar Havayolları, “Orta Doğu bölgesindeki mevcut durum nedeniyle, Qatar Airways bir sonraki duyuruya kadar Irak, İran ve Lübnan’a ve bu ülkelerden Irak’a yapılan uçuşları geçici olarak askıya almıştır” açıklamasını yapmıştır.

Bu durum, bölgedeki belirsizliğin devam etmesi halinde uzatılabilir. Yolcular, uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri almak için havayolu şirketinin resmi kanallarını takip etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır.

Katar Havayolları’nın, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle aldığı bu karar, bölgedeki yolcu güvenliğini ön planda tutma amacını taşımaktadır. Yolcuların bu süreçte güncel bilgileri takip etmesi, seyahat planlarını yaparken faydalı olacaktır.

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