Airbus Uçak Teslimatlarında Üç Yıl Daha Gecikme Yaşanacak

Küresel havacılık endüstrisinin pandemi sonrası yeniden canlanmasına rağmen, Airbus uçak teslimatlarındaki aksaklıklar nedeniyle havayollarının planları sekteye uğruyor. Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, tedarik zinciri problemlerinin etkisiyle teslimatlarda yaşanan gecikmelerin 2028 yılına kadar sürebileceğini açıkladı.

Airbus müşterilerini gecikmeler konusunda bilgilendirdi

Toulouse merkezli Airbus, Fransa’daki merkezinde gerçekleştirdiği müşteri toplantısında, uçak siparişi veren havayolu şirketleri ve kiralama firmalarına teslimatların önümüzdeki üç yıla kadar gecikebileceği uyarısında bulundu. Reuters kaynaklarına göre, 2027 ve 2028 teslim tarihli siparişlerde dahi gecikme riski bulunuyor. Airbus, konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, “Tedarikçilerimizle birlikte mevcut durumun müşterilerimize etkisini azaltmak için çalışıyoruz” ifadesine yer verdi.

Yapısal parça ve motor tedariki en büyük engel

Airbus, bazı parça ve iş gücü tedarik zincirlerinde iyileşme sağlansa da, özellikle yapısal parçalar ve motor temininde hala ciddi darboğazlar yaşandığını bildirdi. Bu durum, şirketin aylık teslimat rakamlarına da yansıdı. Mayıs 2025 teslimatlarının şu ana kadar sadece 32 uçakla sınırlı kaldığı belirtiliyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Ocak-Nisan döneminde de Airbus’ın teslimatları %5 civarında azaldı.

Airbus, 2025 yılı için 820 uçaklık teslimat hedefini koruduğunu ve yılın ikinci yarısında teslimatların hız kazanacağını belirtti. Ancak mevcut tablo, üretim kapasitesinin talebi karşılamakta yetersiz kaldığını gösteriyor.

Airbus CEO’su: “Talep, üretim kapasitesinin çok üzerinde”

Airbus CEO’su Guillaume Faury, 2024 Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yaptığı açıklamada, “Talep, üretim kapasitemizin çok üzerinde” diyerek tedarik zincirindeki sorunların devam ettiğini belirtmişti. Uzun vadeli projelerde de gecikmeler yaşanıyor; hidrojen yakıtlı uçak geliştirme planı 2035 sonrasına ertelenirken, yeni A350F kargo uçağının teslimatı da ötelendi.

Havayolu şirketleri eski uçakları daha uzun süre kullanıyor

Teslimat gecikmeleri, havayolu şirketlerini filo planlarında revizyona gitmeye zorluyor. Yeni uçakların gelmemesi nedeniyle bazı firmalar eski uçaklarını kullanmaya devam ederken, bazı rotalar da iptal ediliyor. Bu durum, yolcu konforu ve operasyonel verimlilik üzerinde doğrudan etkiler yaratıyor.

Uçak üretiminde toparlanma beklenenden yavaş

Pandemi sonrası küresel talebin hızla artmasına rağmen, Airbus gibi büyük üreticiler için tedarik zinciri sorunları hâlâ ciddi bir engel oluşturmaya devam ediyor. Airbus, tedarikçileriyle iş birliğini artırarak bu süreci kontrol altına almaya çalışsa da, uçak teslimatlarının tamamen normale dönmesi birkaç yıl daha sürecek gibi görünüyor.