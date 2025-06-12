Air India Uçağı Kalkıştan Hemen Sonra Düştü

Ahmedabad uçağı kazası, Perşembe öğle saatlerinde Gujarat’ta paniğe neden oldu. Air India’ya ait Londra-Ahmedabad seferini yapan AI 171 sefer sayılı uçak, saat 13:17’de havalandıktan kısa süre sonra Sardar Vallabhbhai Patel Havalimanı yakınlarında düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

İlk bilgilere göre uçakta toplam 242 yolcu bulunuyordu. Kazanın ardından olay yerinden yükselen yoğun duman görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Henüz can kaybı olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Uçak Havalandıktan Hemen Sonra Düştü

Kaza, Ahmedabad’ın Meghaninagar bölgesinde, havalimanına oldukça yakın bir mesafede meydana geldi. Görgü tanıkları, uçağın havalanmasından hemen sonra dengesini kaybettiğini belirtti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, teknik arıza ihtimali üzerinde duruyor. Ulaştırma ve Sivil Havacılık otoriteleri soruşturma başlattı.

Merkez ve Eyalet Yönetimi Harekete Geçti

İçişleri Bakanı Amit Shah, Gujarat Başbakanı ve Polis Komiseri ile görüşerek bilgi aldı. Merkez hükümet, olayla ilgili tüm destek ve yardımın sağlanacağını duyurdu. Kazanın hemen ardından en az iki düzine ambulans bölgeye ulaştı.

Uçakta bulunan yolcuların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, kamuoyuna gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini açıkladı.