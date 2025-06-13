Frontier Airlines, Atlanta ve San Diego’dan 9 Yeni Uçuş Hattı Başlatıyor

Frontier Airlines, bu hafta Atlanta Havalimanı (ATL) çıkışlı altı ve San Diego kalkışlı üç olmak üzere toplam dokuz yeni uçuş rotasını başlatıyor. Bu hamle, düşük maliyetli havayolunun ABD genelindeki genişleme stratejisinin yeni bir adımını oluşturuyor.

Atlanta’dan Honduras’a ilk uluslararası uçuş

Denver merkezli havayolu, Atlanta’daki varlığını hızla artırıyor. Mevcut durumda ATL’den 52 farklı destinasyona sefer düzenleyen Frontier, bu rotaların 10’unu Karayipler ve Latin Amerika bölgesine gerçekleştiriyor. Yeni hatlarla birlikte, şirket ilk kez Honduras’a, San Pedro Sula şehrine doğrudan uçuş başlatıyor.

Yeni başlayan altı rotadan beşi iç hat seferi olacak. Bu uçuşlar, havayolunun filosundaki A320neo tipi uçaklarla gerçekleştirilecek. Frontier’ın filosunda 82 adet A320neo bulunuyor ve bu uçakların ortalama yaşı 5,8. Yeni hatlar haftada 2 ila 3 gün arasında planlandı.

Ancak Atlanta merkezli bu uçuşlarda, Frontier’ı ciddi bir rekabet bekliyor. Delta Air Lines, söz konusu rotalarda günde 10’a kadar uçuş gerçekleştiriyor. Frontier ise bu hatlarda daha sınırlı bir frekansla hizmet verecek. Seferler arasında St Louis, Columbus ve Ft Myers gibi şehirler yer alıyor.

San Diego’da üç yeni rota

Frontier Airlines, bu hafta ayrıca San Diego çıkışlı üç yeni hattı da devreye alıyor. Şirket, öncesinde bu şehirden yalnızca Denver, Dallas, San Francisco, Las Vegas ve Phoenix şehirlerine uçuyordu. Yeni hatlarla birlikte San Diego’dan Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na günlük sefer de başlayacak.

Chicago hattı, rekabetin yoğun olduğu bir güzergâh olarak dikkat çekiyor. Hem American Airlines hem de United Airlines, San Diego ile Chicago arasında günde beş kez uçuş yapıyor. Frontier bu hatta günlük tek seferle katılacak.

Bu yeni genişleme, Frontier’ın ABD içi uçuş ağını hem doğu hem batı kıyısında büyütmeye devam ettiğini gösteriyor. Şirketin Atlanta merkezli büyümesi, dünyanın en yoğun havalimanında daha fazla düşük maliyetli seçenek sunma hedefini taşıyor.

Frontier Airlines Ağ ve Operasyon Başkan Yardımcısı Josh Flyr, yeni hatların yolculara daha fazla bütçe dostu alternatif sunacağını belirtti. Atlanta ve San Diego çıkışlı bu yeni destinasyonlar, yaz sezonuna girerken havayolu seçeneklerini artırıyor.