IndiGo ve Jetstar’dan büyük hamle! Ucuz biletle Avustralya’ya aktarmasız uçuş

15 Temmuz 2025 itibarıyla Hindistan ve Avustralya arasında hava yolu taşımacılığında ezber bozan bir gelişme yaşandı. Hindistan merkezli havayolu IndiGo ile Avustralyalı düşük maliyetli Jetstar Airways, önemli bir kod paylaşımı anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında seyahat artık çok daha kolay, hızlı ve erişilebilir hale geliyor.

Yolcular için yeni bir dönem başlatacak bu anlaşma kapsamında, IndiGo’nun web sitesi üzerinden tek bir biletle Jetstar tarafından gerçekleştirilen uçuşlar rezerve edilebilecek. Bu sayede Hindistan’dan Singapur, Bangkok veya Phuket aktarmalı olarak Sydney, Melbourne, Gold Coast ve Auckland gibi popüler destinasyonlara ulaşmak çok daha pratik hale geliyor.

İki havayolu da 21 Temmuz’dan itibaren kod paylaşımıyla ilgili rezervasyonları almaya başlayacak. Uçuşlar ise 1 Eylül 2025 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Uçuşlar birleşiyor, rezervasyonlar sadeleşiyor

Kod paylaşımı anlaşması, yolcuların Hindistan’dan başlayan ve Güneydoğu Asya üzerinden Avustralya ile Yeni Zelanda’ya uzanan güzergahlarda karmaşık rezervasyon işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmadan seyahat etmelerini sağlıyor. Artık ayrı ayrı biletleme yapmak yerine, IndiGo’nun internet sitesi üzerinden tek işlemle bilet almak mümkün olacak.

Ayrıca bu iş birliği sayesinde uçuşlar arasında daha kısa aktarma süreleri ve daha iyi zamanlamalar sunulacak. Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda zaman ve maliyet açısından büyük avantaj sağlayacak bu sistem, hem tatilciler hem de iş seyahatinde olanlar için büyük kolaylık anlamına geliyor.

Jetstar’ın genişleyen filosu, A321neo LR tipi uçaklarla konforu artırırken, IndiGo’nun uygun fiyat politikası sayesinde çok etaplı seyahatlerde dahi bütçe dostu çözümler mümkün hale geliyor.

Turizm ve ticaret için yeni kapılar açılıyor

Hindistan, dünya genelinde hızla büyüyen havacılık pazarlarından biri olarak öne çıkarken, bu anlaşma ile uluslararası arenadaki yerini daha da güçlendiriyor. Hindistan ile Avustralya ve Yeni Zelanda arasında iş yapan şirketler, artık daha uygun maliyetlerle seyahat edebilecek.

Aynı zamanda Hindistan’dan gelen turist sayısının artması bekleniyor. Özellikle Avustralya’nın Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirleri ile Yeni Zelanda’nın Auckland kenti, Hintli gezginler arasında popülerliğini koruyor. Yeni uçuş bağlantılarıyla birlikte bu bölgelere olan ilgi daha da artabilir.

IndiGo ve Jetstar’ın çevre dostu operasyonel politikaları da dikkat çekiyor. Her iki şirket de sürdürülebilirliğe yatırım yaparken, daha verimli uçuş operasyonları için çevresel etkileri minimize etmeyi hedefliyor.

Bu stratejik iş birliği, sadece havayolu taşımacılığını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Hindistan ile Pasifik bölgesi arasındaki kültürel ve ekonomik bağları da kuvvetlendiriyor. Uygun fiyatlı uçuşlar, basitleştirilmiş rezervasyon süreçleri ve geniş rota seçenekleriyle yolculara yepyeni bir seyahat deneyimi sunuluyor.