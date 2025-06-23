Azul Havayolları 3 Uçuşu Birden İptal Etti! ABD’den Bu Şehirlere Artık Uçulamayacak

Brezilya’nın en büyük havayollarından biri olan Azul Linhas Aéreas, ABD’nin Florida eyaletinden kalkış yapan üç önemli dış hat uçuşunu iptal etme kararı aldı. Şirketin, 28 Mayıs 2025’te ABD’de Chapter 11 iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından gelen bu karar, havacılık sektöründe “krizin ilk yansımaları” olarak değerlendiriliyor.

Uçuşlar Ağustos’ta Bitiyor!

Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’ndan (FLL) kalkış yapan üç önemli uluslararası hat, Ağustos 2025 ortasında tamamen durdurulacak. İşte iptal edilen güzergâhlar:

Belo Horizonte (CNF) – Brezilya

Manaus (MAO) – Brezilya

Willemstad (CUR) – Curaçao (Karayipler)

Söz konusu hatlar yalnızca Azul tarafından işletiliyordu. Yani bu karar, ilgili şehirler için doğrudan bağlantının tamamen kesileceği anlamına geliyor.

A330 ve A320 Uçaklar Uçuyordu

Fort Lauderdale–Belo Horizonte hattı, 6.392 km’lik mesafede Airbus A330 ile yaklaşık 8 saatlik uçuşla gerçekleştiriliyordu.

Manaus hattında daha kısa mesafeler için Airbus A320 kullanılıyordu.

Curaçao uçuşları da A320 ile haftada dört kez icra ediliyordu.

Bu uçuşların iptaliyle birlikte Azul’un ABD çıkışlı Latin Amerika ve Karayip sefer ağı ciddi oranda daralmış olacak.

Neden İptal Edildi? Resmi Gerekçe Yok

Azul yetkilileri henüz bu kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak uzmanlar, iflas koruma sürecinde maliyetleri düşürme ve daha az talep gören rotalardan çekilme stratejisinin etkili olduğunu değerlendiriyor.

Azul İflas Korumaya Girdi, Dev Ortaklar Devrede

Azul Linhas Aéreas, pandemi döneminden kalan ağır borç yükü nedeniyle ABD’de Chapter 11 iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.

Şirketin CEO’su John Rodgerson, yaptığı açıklamada “COVID döneminden kalan borçlar bilançomuzu fazlasıyla yordu, şimdi her şeyi temizleme fırsatımız var” demişti.

Yapılan yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında:

$2 milyar borç silindi

$1.6 milyar yeni finansman sağlandı

United Airlines ve American Airlines, şirkete stratejik destek verdi

Bu üç hatta bilet almış yolcuların uçuş iptaliyle ilgili bilgilendirmeleri beklemeden doğrudan havayoluyla iletişime geçmeleri öneriliyor. Ağustos sonrasında FLL çıkışlı alternatif bağlantılar için diğer taşıyıcıların tarifeleri takip edilmeli.