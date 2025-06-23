THY’den ABD Uçuşlarında Değişiklik! Sefer Artışı İptal Edildi

Türk Hava Yolları (THY), Amerika kıtasındaki bazı uçuş planlarında geri adım attı. Havacılık veri şirketi Cirium’un paylaştığı güncel bilgilere göre, THY’nin 2025 kış sezonunda Atlanta, San Francisco ve Denver’a yapmayı planladığı ek seferler iptal edildi. Bu karar, hem yolcu kapasitesinde düşüşe hem de bazı hatlarda sefer sayısının azalmasına yol açtı.

Sefer Sayısı Artacaktı, Planlar Değişti

Kasım 2025’te Atlanta hattında haftalık 10 uçuş yapılması planlanıyordu. Ancak bu sayı 9’a düşürüldü. Aynı şekilde, San Francisco hattında 12 yerine 10; Denver hattında ise planlanan 4 sefer yerine yalnızca 3 sefer yapılacak. THY, sefer iptallerine dair resmi bir açıklama yapmazken, kulislerde “beklenenden düşük talep” iddiaları konuşuluyor.

Yolcu kapasitesi açısından bakıldığında, Atlanta hattında yaklaşık 300 koltuk, San Francisco hattında ise 658 koltukluk bir azalma yaşanacak.

Geçen Yıla Göre Artış Var Ama…

Dikkat çeken bir detay: THY, geçtiğimiz yıl bu hatların çoğunda daha az sefer yapıyordu. Örneğin Atlanta hattı 2024 kışında haftalık 7 uçuşla icra ediliyordu, bu yıl 9 uçuş yapılacak. Yani artış var, ancak hedeflenen kadar değil. Bu da “büyüme planları yavaşladı” yorumlarına neden oldu.

Rekabet Yok Ama Dikkat Var

THY, İstanbul’dan bu üç ABD kentine direkt uçuş yapan tek havayolu. Yani rekabet baskısı bulunmuyor. Yine de uçakların tam kapasite dolmaması, planlamada revizyona gidilmesine sebep olmuş olabilir.

Atlanta ve Denver hatlarında genellikle 300 koltuk kapasiteli Boeing 787-9 Dreamliner kullanılırken, San Francisco hattında ise Airbus A350-900 tercih ediliyor. Bu uçaklar, uzun menzilli ve konforlu kabin tasarımlarıyla biliniyor.

Yolcu Talebi Yetersiz mi?

Şirketin neden bu değişikliği yaptığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar, uzun menzilli uçuşlarda doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşmamasının böyle kararları tetikleyebileceğini belirtiyor.

THY’nin ABD uçuşlarını kullanmayı planlayan yolcuların, son dakika mağduriyeti yaşamamak için güncel uçuş takvimini dikkatle kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Özellikle yılbaşı ve tatil sezonunda bu tür kısıtlamalar, yer bulmayı zorlaştırabilir.