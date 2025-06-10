United Airlines, Washington Dulles ile Jackson Hole Arasında Direkt Uçuş Başlatıyor

United Airlines, iç hat pazarında premium yolculara yönelik hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. Şirket, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı (IAD) ile Jackson Hole Uluslararası Havalimanı (JAC) arasında direkt uçuş başlatacağını duyurdu.

Yeni Güzergah: Washington Dulles – Jackson Hole

United Airlines, 20 Aralık itibarıyla Dulles ile Jackson Hole arasında haftada bir kez, cumartesi günleri karşılıklı uçuşlar gerçekleştirecek. Uçuşlar, 126 koltuk kapasiteli Boeing 737-700 tipi uçaklarla yapılacak.

Uçuş detaylarına göre, Dulles’tan kalkış saati 09:00 olacak ve uçak 11:40’ta Jackson Hole’a iniş yapacak. Dönüş uçağı ise Jackson’dan saat 14:30’da kalkacak ve 20:45’te Washington’a ulaşacak. Uçuşlar sırasıyla United Airlines 2671 ve 689 sefer numaralarıyla gerçekleştirilecek.

Premium Yolculara Yönelik Strateji

Jackson Hole hattı, şirketin daha önce hizmet verdiği Denver, Houston ve Chicago bağlantılarına eklenmiş oldu. Bu yeni güzergah, özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip kayak tatilcilerine hitap ediyor.

United Airlines, bu hatta da fiyatları yüksek tutmayı planlıyor. Örneğin, Jackson ile Denver arasındaki gidiş-dönüş bilet fiyatı yoğun tatil dönemlerinde yaklaşık 1.400 dolar civarında.

Jackson Hole’a Uçuş Yapan Diğer Havayolları

Jackson Hole Havalimanı’na yıl boyunca hizmet veren az sayıda havayolu bulunuyor. American Airlines, Dallas/Fort Worth’tan uçuş sağlarken, Delta Air Lines Salt Lake City’den uçuyor. United Airlines ise Denver’dan düzenli sefer yapıyor.

Bunun dışında Alaska Airlines, kış sezonunda San Diego, San Francisco ve Seattle’dan uçuş düzenliyor. American, Delta ve United da yoğun dönemlerde farklı şehirlerden Jackson Hole’a ek seferler sunuyor.

Yeni başlatılacak Dulles – Jackson Hole hattı, United Airlines’ın iç pazarda yüksek gelirli yolculara sunduğu özel rota seçeneklerinin bir örneği olarak dikkat çekiyor.