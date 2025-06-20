Çin’de Yeni Dönem: 41 Pilotsuz Hava Aracı Siparişi Geldi

Çin merkezli hava taşımacılığı şirketi EHang Holdings (EH), Cuma günü yaptığı açıklamada, Jilin Eyaleti’nin Changchun kentinde yer alan Jingyue Yüksek Teknoloji Endüstri Gelişim Bölgesi Yönetim Komitesi ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında, düşük irtifalı ekonomik kalkınma için eyalet düzeyinde bir gösterim bölgesi kurulacak.

Yeni bölge; sanayi geliştirme, teknolojik yenilik ve gerçek dünya uygulamalarını entegre ederek düşük irtifa hava teknolojileri alanında ilerleme hedefliyor.

41 adet EH216-S eVTOL siparişi verildi

İş birliği çerçevesinde Jilin Aerospace Industry Development Investment Co., Ltd., 41 adet EH216-S model pilotsuz eVTOL hava aracı siparişi verdi. Bu araçların; şehir içi acil durum müdahalesi, trafik yönetimi ve düşük irtifa turizmi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

EHang ayrıca Jingyue Yüksek Teknoloji Bölgesi ile birlikte, düşük irtifa hava araçları ve eVTOL bileşenleri için kompozit malzeme Ar-Ge ve üretim projelerini geliştireceklerini de açıkladı.

Soğuk iklim uygulamalarına özel odaklanma

EHang Operasyon Direktörü Wang Zhao, bu ortaklığın soğuk iklimli bölgelerde eVTOL teknolojisinin hem ticari hem de pratik uygulamalarını entegre biçimde geliştirmeye katkı sağlayacağını belirtti. Wang, bu girişimin düşük irtifa ekonomisinin aşırı soğuk koşullardaki kullanımına örnek oluşturacağını ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, EHang hisseleri Nasdaq öncesi işlemlerde yüzde 0,96 değer kaybederek 16,50 dolara geriledi.