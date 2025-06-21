Mil Puan Biriktirenler Dikkat: Wings ile Uçak Bileti Almak Çok Kolay

Akbank Wings ile uçak bileti almak, birikmiş Mil Puan’lar sayesinde pratik ve avantajlı hale geliyor. Akbank’ın sunduğu bu sistemle kullanıcılar, yaptıkları harcamalarla Mil Puan kazanıyor ve bu puanları uçak bileti alımında kullanabiliyor.

Sistemin işleyişi; kart başvurusu, Mil biriktirme, uygun bilet seçimi ve satın alma adımlarını içeriyor. Ayrıca Mil yetmediğinde avans imkânı da sunuluyor.

Wings Kart Sahibi Nasıl Olunur?

Wings kart başvurusu; Akbank Mobil, Juzdan uygulaması, internet şube ya da 444 25 25 çağrı merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Kart onaylandıktan sonra yapılan harcamalara göre Mil Puan birikmeye başlıyor.

Yurt içinde her 1,5 TL’lik harcamada minimum 1 Mil Puan kazanılıyor. Yurt dışı harcamalarda bu oran %50 daha fazla olarak hesaplanıyor. Ayrıca dönemsel kampanyalarla ek Mil kazanmak da mümkün.

Mil Puan ile Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Biriken Mil Puan’lar; uçak bileti, otel, araç kiralama gibi birçok seyahat harcamasında kullanılabiliyor. Bilet almak için şu kanallar kullanılabiliyor:

Akbank Mobil uygulaması

Juzdan

444 25 25 çağrı merkezi

Mil Puan’ların bilet karşılığı değeri, yurt içi uçuşlarda 100 Mil = 1 TL, yurt dışı uçuşlarda 50 Mil = 1 TL olarak uygulanıyor. Kullanıcılar, gezkanatlan.com üzerinden bilet fiyatına göre ihtiyaç duyacakları Mil miktarını öğrenebiliyor.

Avans Mil Puan ve Diğer Detaylar

Kullanıcının Mil Puan’ı yetersizse sistem “Avans Mil Puan” imkânı sunuyor. Avans alınarak hemen bilet alınabiliyor. Sonraki harcamalarla bu avans otomatik olarak kapanıyor.

Rezervasyonlar çağrı merkezi aracılığıyla hafta içi 09:00–18:00 saatlerinde, gezkanatlan.com üzerinden ise 7/24 yapılabiliyor. Çağrı merkezi üzerinden alınan biletlerde hizmet ücreti alınıyor:

Yurt içi tek yön: 250 TL

Yurt içi gidiş-dönüş: 350 TL

Yurt dışı tek yön: 650 TL

Yurt dışı gidiş-dönüş: 1.000 TL

Gezkanatlan.com üzerinden yapılan işlemlerde bu ücret alınmıyor. Ayrıca, Mil Puan ile alınan biletler değiştirilemiyor veya iptal edilemiyor.

Satın Alma Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kullanıcıların Mil yeterliliğini önceden kontrol etmesi öneriliyor. Bilet seçimi sırasında toplam Mil tutarı, bilet sınıfı ve tarih seçenekleri göz önünde bulundurulmalı. Avans Mil kullanımı sonrası ek harcamalar dikkatle izlenmeli.

Sözleşme şartlarında yer alan erken kapama ya da cezai işlemler de incelenmeli. Çağrı merkezi dışında yapılan işlemlerde hizmet ücreti alınmadığı unutulmamalı.