Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi Mor Işıklarla Aydınlatıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Hava Trafik Kontrol Kulesi, anlamlı bir etkinlikle mor renkle aydınlatıldı. Kadınların toplumsal yaşamdaki yerini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, büyük ilgi gördü. 91 metre yüksekliğindeki kule, bu özel gün öncesinde farklı renklerdeki ışıklarla donatıldı.

8 Mart’ta Kadınlara Özel Aydınlatma

Kadınların gücünü ve toplumdaki rollerini öne çıkarmak için düzenlenen bu etkinlik, havalimanı yolcuları ve \ccalişanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Mor renk, dünya genelinde kadın haklarının ve eşitliğin simgesi olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Havalimanı da 8 Mart’ta anlamlı bir mesaj vermeyi amaçladı.

HEAŞ Genel Müdürü’nden Anlamlı Mesaj

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) Genel Müdürü Faruk Kacır, kadın çalışanların sektördeki büyük katkısına dikkat çekti. Kacır, “Başta HEAŞ ile gücüne güç katan, kurumumuza değer katan tüm kadın çalışanlarımız olmak üzere, Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Havalimanında Kadınlara Özel Kutlama

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen bu etkinlik, sadece mor ışıklarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kadın çalışanlara yönelik özel etkinlikler düzenlendi. Yolculara karanfil dağıtılırken, havalimanı personeli de bu özel gün için kutlamalara katıldı.

Kadınların Havacılıktaki Yeri

Havacılık sektöründe kadınların rolü günden güne artarken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen bu etkinlik, bu değişim ve farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye ve dünya genelinde kadınlar, pilotluk, hava trafik kontrolörlüğü ve yer hizmetleri gibi birçok alanda aktif olarak görev yapmaya devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, havacılık sektöründe kadınların gürcü bir şekilde yer aldığını bir kez daha gösterdi.