Cuma, Mart 7
Home>>Genel>>Almanya’daki Havaalanlarında Grev! 10 Mart’ta 11 Havalimanında Uçuşlar Etkilenecek
Almanya'daki Havaalanlarında Grev
Genel

Almanya’daki Havaalanlarında Grev! 10 Mart’ta 11 Havalimanında Uçuşlar Etkilenecek

Kerim Güler
7 Mart 20250

Almanya’daki büyük havaalanlarında çalışan kamu ve yer hizmetleri personeli, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve gitmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), 10 Mart 2025 tarihinde 11 havalimanında 24 saat sürecek bir uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

Hangi Havalimanları Grevden Etkilenecek?

Almanya'daki Havaalanlarında Grev
Almanya’daki Havaalanlarında Grev

Planlanan grevin, Almanya’nın en yoğun havalimanlarını kapsaması bekleniyor. Grev yapılacak havalimanları şunlar:

  • Frankfurt Havalimanı
  • Münih Havalimanı
  • Köln/Bonn Havalimanı
  • Düsseldorf Havalimanı
  • Stuttgart Havalimanı
  • Dortmund Havalimanı
  • Hannover Havalimanı
  • Bremen Havalimanı
  • Hamburg Havalimanı
  • Berlin Havalimanı
  • Leipzig-Halle Havalimanı

Bu havaalanlarında seyahat edecek yolcuların, uçuş bilgilerini güncel olarak takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları öneriliyor.

Çalışanların Talepleri Neler?

Ver.di sendikasının talepleri arasında çalışanların maaşlarına yüzde 8’lik bir zam, aylık en az 350 Euro ek ödeme ve 3 gün ek izin hakkı bulunuyor. Ancak işverenler, yüksek faiz oranları nedeniyle bu taleplerin karşılanmasının mali açıdan zorlayıcı olacağını belirtiyor.

Hava Ulaşımı Nasıl Etkilenecek?

Geçtiğimiz hafta da benzer nedenlerle yapılan grevler, hava ulaşımında ciddi aksaklıklara neden olmuştu. Yetkililer, yolculara uçuş bilgilerini hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ediyor. 10 Mart’taki grev süresince çok sayıda uçuş iptali ve gecikmelerin yaşanabileceği öngörülüyor.

Seyahat Planı Olanlar Ne Yapmalı?

Almanya’dan veya Almanya’ya seyahat edecek yolcuların, uçuşlarını önceden kontrol etmeleri, alternatif ulaşım seçenekleri değerlendirmeleri ve havayolu şirketlerinin duyurularını takip etmeleri önem arz ediyor. 10 Mart’ta seyahat etmeyi planlayanlar, havalimanına gitmeden önce bilet durumu hakkında bilgi alarak mağduriyet yaşamamak için önlem almalıdır.

Related Articles

emeklilik.webp 2 Genel

Almanya Emekli Maaşı Kaç Euro 2025

Genel

Uçakta Kanatlara Denk Gelen Koltuklar: Pegasus, THY, AnadoluJet, SunExpress

Beşinci Nesil Jet Avcı Uçakları Genel

Beşinci Nesil Jet Avcı Uçakları: Teknoloji ve Performansın Zirvesi

United Airlines Genel

United Airlines Uçağında Çok Konuşulan Olay: Tekerlek Yuvasında Ceset Bulundu

Bournemouth Manchester City Özet Genel

Bournemouth Manchester City Özet: City’nin Bu Sezon İlk Yenilgisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir