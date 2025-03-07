Almanya’daki Havaalanlarında Grev! 10 Mart’ta 11 Havalimanında Uçuşlar Etkilenecek

Almanya’daki büyük havaalanlarında çalışan kamu ve yer hizmetleri personeli, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve gitmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), 10 Mart 2025 tarihinde 11 havalimanında 24 saat sürecek bir uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

Hangi Havalimanları Grevden Etkilenecek?

Planlanan grevin, Almanya’nın en yoğun havalimanlarını kapsaması bekleniyor. Grev yapılacak havalimanları şunlar:

Frankfurt Havalimanı

Münih Havalimanı

Köln/Bonn Havalimanı

Düsseldorf Havalimanı

Stuttgart Havalimanı

Dortmund Havalimanı

Hannover Havalimanı

Bremen Havalimanı

Hamburg Havalimanı

Berlin Havalimanı

Leipzig-Halle Havalimanı

Bu havaalanlarında seyahat edecek yolcuların, uçuş bilgilerini güncel olarak takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları öneriliyor.

Çalışanların Talepleri Neler?

Ver.di sendikasının talepleri arasında çalışanların maaşlarına yüzde 8’lik bir zam, aylık en az 350 Euro ek ödeme ve 3 gün ek izin hakkı bulunuyor. Ancak işverenler, yüksek faiz oranları nedeniyle bu taleplerin karşılanmasının mali açıdan zorlayıcı olacağını belirtiyor.

Hava Ulaşımı Nasıl Etkilenecek?

Geçtiğimiz hafta da benzer nedenlerle yapılan grevler, hava ulaşımında ciddi aksaklıklara neden olmuştu. Yetkililer, yolculara uçuş bilgilerini hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ediyor. 10 Mart’taki grev süresince çok sayıda uçuş iptali ve gecikmelerin yaşanabileceği öngörülüyor.

Seyahat Planı Olanlar Ne Yapmalı?

Almanya’dan veya Almanya’ya seyahat edecek yolcuların, uçuşlarını önceden kontrol etmeleri, alternatif ulaşım seçenekleri değerlendirmeleri ve havayolu şirketlerinin duyurularını takip etmeleri önem arz ediyor. 10 Mart’ta seyahat etmeyi planlayanlar, havalimanına gitmeden önce bilet durumu hakkında bilgi alarak mağduriyet yaşamamak için önlem almalıdır.