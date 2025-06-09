Finnair ile Pilot Sendikası SLL Arasında Ön Anlaşma Sağlandı

Finnair ile Finlandiya Pilotlar Derneği (SLL) arasında yaklaşık 10 aydır süren zorlu müzakereler sonucunda ön anlaşma sağlandı. Ağustos 2024’te başlayan görüşmelerin ardından varılan bu anlaşma, taraflar arasındaki uzun süreli anlaşmazlığın sona ermesini sağlayabilir.

10 Aylık Sürecin Ardından Kritik Uzlaşma

Görüşmeler, pilot alım politikaları, kariyer basamakları ve Airbus A330 filosunun operasyonel koşulları gibi birçok önemli konuyu içerdi. Özellikle Finnair’in Qantas’a kiraladığı uçaklar üzerindeki personel görevlendirme uygulamaları anlaşmazlık yaratmıştı.

SLL, müzakereler süresince fazla mesai yasağı ve yedek personel alımı kısıtlamaları uyguladı. Bu adımlar, Finnair’in operasyonel esnekliğini ciddi şekilde etkiledi. Uçuş iptalleri ve gecikmeler yaşandı. Sendikanın bu tavrı, yönetimi çözüm bulmaya itti.

Grevlerin Askıya Alınmasıyla Süreç Hızlandı

Mayıs 2025’te SLL, tüm endüstriyel eylemleri geçici olarak durdurdu. Bu adım, taraflar arasında daha yapıcı görüşmelerin önünü açtı. Finnair’i temsil eden işverenler birliği Palta’nın sunduğu teklif, tarafların anlaşmaya varmasında etkili oldu.

SLL Başkanı Vesa Uuspelto, görüşmelerin bu noktaya gelmesinde karşılıklı diyaloğun büyük rol oynadığını ifade etti. Grev tehdidinin kalkmasıyla, her iki taraf da çözüm odaklı ilerleme şansı buldu.

Üç Yıllık Sözleşme ve Yeni Düzenlemeler

Taraflar arasında varılan ön anlaşma, üç yıllık bir sözleşme süresini kapsıyor. İsteğe bağlı olarak bu sürenin dördüncü yıla uzatılması da mümkün olacak. Sözleşmede pilot alımı, kariyer gelişimi ve görev dağılımları ile ilgili detaylara yer verildi.

Finnair İnsan Kaynakları Direktörü Kaisa Aalto-Luoto, anlaşmanın pilotlarla daha verimli bir iş birliği ortamı yaratacağını belirtti. Anlaşma, şu an için her iki tarafın resmi onay sürecinden geçmeyi bekliyor.

Finnair İçin Uzun Vadeli Etkiler

Pilot alım politikaları ve kariyer planlamaları, anlaşmanın en kritik noktalarından biriydi. Bu düzenlemeler, sadece Finnair’in değil, genel olarak havacılık sektörünün karşı karşıya olduğu pilot açığı sorununa da katkı sağlayabilir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Finnair’in operasyonlarında istikrar sağlanmasına yardımcı olacak. Ayrıca ilerleyen dönemde benzer sendikal süreçlerde örnek oluşturabilir.