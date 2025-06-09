Hong Kong Airlines Melbourne Uçuşlarına Başlıyor

Hong Kong Airlines Melbourne uçuşlarıyla Avustralya pazarında rekabeti artırıyor. Şirket, Hong Kong ile Melbourne arasında doğrudan uçuş başlatmaya hazırlanıyor. Yeni hat, halihazırda bu güzergâhta hizmet veren Qantas ve Cathay Pacific’e doğrudan rakip olacak. Havayolu, hattın trafik haklarını güvence altına aldı. Uçuş takvimi ve diğer detayların ise yıl içinde açıklanması bekleniyor.

Airbus A330 ile Uçuşlar Planlanıyor

Hong Kong Airlines, Melbourne hattında filosundaki Airbus A330 tipi uçakları kullanacak. Şirketin filosunda bu modelden 11 adet bulunuyor. İki sınıflı düzende yapılandırılan bu uçaklar, 285 ila 303 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Şirketin başkanı Jeff Sun, uluslararası büyüme planlarının sürdüğünü ve bu doğrultuda filonun genişletilebileceğini ifade etti. Şirketin halihazırda sunduğu uzun menzilli uçuşlar arasında Sydney, Vancouver ve sezonluk olarak Gold Coast ve Maldivler yer alıyor. Melbourne, bu listeye katılacak üçüncü Avustralya destinasyonu olacak.

Cathay Pacific İçin Ev Sahasında Rekabet

Hong Kong Airlines, 2006 yılında Cathay Pacific’e alternatif olarak kuruldu. Şirket, Çin’in büyük havacılık grubu HNA Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. HNA Group, Hainan Airlines, Tianjin Airlines ve Capital Airlines gibi birçok havayolunu da içeriyor.

Melbourne hattının açılmasıyla birlikte, 2018-2020 yılları arasında kısa süreli hizmet veren Virgin Australia’dan bu yana ilk kez yeni bir uluslararası taşıyıcı bu güzergahta uçuşa başlayacak. Virgin Australia’nın sadakat programı üyeleri, Hong Kong Airlines uçuşlarında bazı avantajlardan yararlanabilecek.

Hong Kong Airlines’ın Geniş Asya Ağı

Hong Kong merkezli havayolu, Çin ana karasındaki birçok noktaya doğrudan sefer düzenliyor. Bunlar arasında Pekin, Şanghay, Nanjing ve Chengdu gibi büyük şehirler yer alıyor. Ayrıca Japonya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam gibi Asya ülkelerine de yoğun uçuş ağı bulunuyor. Uluslararası rotalarda ise Sydney, Vancouver, Maldivler ve Palau gibi noktalara hizmet veriliyor.

Melbourne hattının faaliyete geçmesiyle, Victoria eyaletinin ana havalimanı olan Melbourne Havalimanı, Çin ve Hong Kong’a direkt uçuş sunan onuncu havayolu şirketini ağırlamış olacak. Mevcut taşıyıcılar arasında Air China, Qantas, China Southern ve Cathay Pacific gibi büyük isimler bulunuyor.