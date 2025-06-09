United Airlines, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’ndan Portekiz’in yaz turizmiyle öne çıkan destinasyonu Funchal’e yeni bir transatlantik uçuş başlattı. Seferler Boeing 737 MAX 8 tipi dar gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek. Bu yeni hat, havayolunun daha küçük ama kârlı pazarlara ulaşma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yeni rota dar gövde uçaklarla hizmet verecek

United’ın Madeira’daki Funchal Cristiano Ronaldo Havalimanı’na ilk seferi 7 Haziran 2025 itibarıyla gerçekleştirildi. Bu uçuş, şirketin bu yıl tanıttığı Nuuk (Grönland) ve Ulanbator (Moğolistan) gibi rotaların ardından geldi. United, Funchal rotasını Boeing 737 ile işleterek, üç farklı transatlantik seferini bu modelle gerçekleştiren ilk ABD havayollarından biri oldu.

Funchal’ın yanı sıra, United halihazırda Portekiz’de Ponta Delgada’ya da dar gövdeli Boeing 737 ile uçuyor. Şirket ayrıca önümüzdeki hafta Nuuk seferlerine başlayacak. Bu uçuşlar da yine Boeing 737 ile ve sınırlı sıklıkta düzenlenecek.

Haftada üç gün düzenlenecek

United Airlines’ın Funchal uçuşları mevsimsel olarak planlandı. Seferler haftada üç gün; çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Uçuşlar, 24 Eylül 2025 tarihine kadar sürecek. Gidiş seferi Newark’tan saat 20:55’te kalkacak ve Funchal’a sabah 08:45’te varacak. Dönüş seferi ise saat 11:30’da başlayacak ve saat 14:00’te sona erecek.

United Airlines’tan Madeira’ya Yeni Uçuş Hattı

Uçuşlar gece ve gündüz zamanlı olarak iki yönlü hizmet sunacak. Temmuz ortası itibarıyla ekonomi sınıfı bilet fiyatları yaklaşık 793 dolar seviyesinden başlıyor.

Dar gövde uçaklar transatlantik pazarda yaygınlaşıyor

United Airlines’ın Funchal seferi, Boeing 737 gibi dar gövdeli uçakların Atlantik aşırı uçuşlarda giderek daha fazla kullanıldığını gösteriyor. Bu uçaklar, daha düşük işletme maliyetleri ve daha küçük pazarlara hizmet verebilme avantajı sağlıyor.

United dışında WestJet, La Compagnie, Icelandair ve SAS gibi havayolları da Boeing 737 MAX ve Airbus A321neo gibi uçaklarla benzer stratejiler uyguluyor. Bu model, turizm sezonunda yoğun talep görmeyen ama ilgi çeken destinasyonlara erişimi kolaylaştırıyor.

United Airlines, bu stratejiyle hem rota çeşitliliğini artırıyor hem de düşük kapasiteli pazarlardan gelir elde etmeyi hedefliyor.