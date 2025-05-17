Milano Havalimanları 2024’te Rekor Ticari Gelir Elde Etti

2024 yılında Milano havalimanlarının (Malpensa ve Linate) mağaza, duty-free ve yeme-içme noktalarından elde ettiği ticari gelir €432 milyona ulaştı. Bu tutar, 2023’e göre %15,4’lük artışa karşılık geliyor. Aynı dönemde yolcu sayısı %11,5 artışla 39,3 milyona yükselirken, yolcu başına ortalama harcama €11 oldu ve %3,4 büyüme kaydetti.

Malpensa’da Lüks Alışveriş Öne Çıktı

Malpensa Havalimanı (MXP) airside satışlarında %17,5 artış bildirdi. Terminal 1’de faaliyet gösteren lüks markalar, cirolarını %13,9, yolcu başına harcamayı ise %14,9 yükseltti. Büyümenin ana kaynağı, Asya, BAE ve Kuzey Amerika’dan gelen uzun menzilli trafikteki %17’lik artış oldu.

Yeme-İçme Segmentinde Sağlam Performans

Yiyecek-içecek satışları genel olarak %16,6 artarak per-capita harcamayı %4,5 yukarı taşıdı. Bu sonuç, yolcu başına harcamanın hem perakende hem F&B alanında sürdürülebilir şekilde büyüdüğünü gösterdi.

Uzun Menzilli Hatlar Yeniden Açılıyor

2024’te Malpensa’da Thai Airways (Bangkok), Hainan Airlines (Chongqing, Guiyang), Turkmenistan Airlines (Aşkabat), Air China (Chengdu), China Eastern (Xi’an), ANA (Tokyo Haneda) ve Beond (Malé) gibi taşıyıcılar yeni rotalar başlattı. Vietnam Airlines, 2025 yazında Milano–Hanoi hattını açacak.

Kuzey Amerika pazarında haftalık 70 seferle rekor kapasite korunuyor. 2025’te Delta Boston’a, American Airlines Philadelphia’ya uçmaya başlayacak. LATAM (São Paulo), Cathay Pacific (Hong Kong) ve diğer yeni hatlar da onaylandı.

Düşük Maliyetli Taşıyıcılar Ağını Genişletiyor

Malpensa : easyJet, Wizz Air ve Ryanair ek rotalar ekledi.

: easyJet, Wizz Air ve Ryanair ek rotalar ekledi. Linate : Vueling, Aeroitalia, Sky Alps ve ITA Airways yeni seferler başlattı.

: Vueling, Aeroitalia, Sky Alps ve ITA Airways yeni seferler başlattı. 2025 yazında, Lufthansa-ITA birleşmesine yönelik AB düzenlemesi sonucunda easyJet Linate’te Frankfurt ve Brüksel dâhil yeni hatlar için slot alacak.

2024 verileri, Milano havalimanlarının ticari gelirde rekor kırdığını ve yolcu harcamalarının artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Lüks perakende, duty-free ve güçlü F&B performansı; uzun menzilli hatların geri dönüşü ve düşük maliyetli taşıyıcıların genişlemesiyle desteklendi. Bu eğilim, 2025’te beklenen yeni hatlarla birlikte Milano’nun Avrupa’nın önde gelen havalimanı merkezlerinden biri olarak konumunu pekiştiriyor.