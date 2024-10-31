Perşembe, Ekim 31
Home>>Genel>>Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku: Jose Mourinho Açıkladı
Jose Mourinho ismail yüksek
Genel

Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku: Jose Mourinho Açıkladı

Kerim Güler
31 Ekim 20240

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-lacivertliler, pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarını sürdürürken, Mourinho İsmail Yüksek ile yaşadığı çarpışma sonucu sakatlandı ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara geldi.

Mourinho’dan Esprili Paylaşım

Yaşadığı sakatlıkla ilgili kişisel sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Mourinho, genç antrenörlere mizahi bir mesaj verdi:

“Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler.”

Mourinho’nun bu paylaşımı taraftarlar arasında ilgi gördü ve hızla yayıldı. Fenerbahçe’nin tecrübeli hocasının sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Related Articles

İsa İlyasoğlu Genel

İsa İlyasoğlu Kimdir, Nereli? İsa İlyasoğlu Hangi Partiden?

TV Yayın Akışı Genel

21 Ekim 2024 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Ekranda?

Mehmet Akif Üstündağ Genel

3. kez Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Seçilen Mehmet Akif Üstündağ Kimdir, Nerelidir?

Gürcistan Genel

Gürcistan’da Sigara Fiyatları 2024: Çeşitli Markalar

Canan Dağdeviren Genel

Canan Dağdeviren Kimdir, Kaç Yaşında? Canan Dağdeviren’in Başarıları ve Çalışmaları Nelerdir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir