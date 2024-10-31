Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku: Jose Mourinho Açıkladı

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-lacivertliler, pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarını sürdürürken, Mourinho İsmail Yüksek ile yaşadığı çarpışma sonucu sakatlandı ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara geldi.

Mourinho’dan Esprili Paylaşım

Yaşadığı sakatlıkla ilgili kişisel sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Mourinho, genç antrenörlere mizahi bir mesaj verdi:

“Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler.”

Mourinho’nun bu paylaşımı taraftarlar arasında ilgi gördü ve hızla yayıldı. Fenerbahçe’nin tecrübeli hocasının sağlık durumu yakından takip ediliyor.