İsmail Hakkı Bekiroğlu Kimdir? Serveti Ne Kadar, Kime Kaldı?

İsmail Hakkı Bekiroğlu, İzmir’de inşaat ve emlak sektöründe önde gelen iş insanlarından biridir. 1955 yılında İzmir’de doğan Bekiroğlu, eğitim hayatına burada başlamış, ardından Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Askerlik hizmetini Elazığ’da yedek subay olarak tamamladıktan sonra kariyerine kamu sektöründe adım atmıştır.

İzmir Konak Belediyesi’nde İmar Müdürü olarak görev alarak başladığı meslek yaşamını, Buca Belediyesi’nde İmar Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlama A.Ş. Genel Müdürlüğü gibi önemli görevlerle devam ettirmiştir.

Kariyeri ve Siyasi Geçmişi

Bekiroğlu, kariyerindeki tecrübeleri ve başarılı projeleri ile İzmir’de dikkat çeken bir iş insanı haline gelmiştir. 1985-1989 yılları arasında Konak Belediyesi İmar Müdürü, ardından Buca Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapmıştır.

Kamu sektöründeki bu görevlerinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ege Şehir Planlama A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti’den Buca Belediye Meclis Üyeliği’ne aday olmuş, siyasi alanda da aktif bir rol üstlenmiştir.

Özel Hayatı ve Babalık Davası

Bekiroğlu’nun özel hayatı, son zamanlarda bir babalık davası ile gündeme gelmiştir. Geçmişte N.A. isimli bir kadınla yaşadığı birliktelikten doğan kızı için açılan davada, İzmir 8. Aile Mahkemesi’nde yapılan DNA testi sonucunda %99.9 biyolojik bağ tespit edilmiştir.

Mahkeme, Bekiroğlu’na aylık 7.500 lira nafaka ve 15.000 lira maddi tazminat ödemesi yönünde karar vermiştir. Bu süreçte, kızı 300 milyon lira değerindeki miras hakkına sahip olmuştur. Ayrıca, N.A. manevi tazminat talebiyle de 1 milyon lira değerinde bir dava açmıştır.

Bekiroğlu’nun davanın düşmesi için N.A.’ya iki daire teklif ettiği, ancak bu teklifin reddedildiği bilinmektedir.

Bekiroğlu’nun Serveti ve Emlak Yatırımları

İsmail Hakkı Bekiroğlu, İzmir’de gerçekleştirdiği çeşitli inşaat projeleri ile ciddi bir servet edinmiştir. Yaklaşık olarak 300 milyon lira değerinde bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Bekiroğlu, İzmir’in Alsancak bölgesinde Cumhuriyet Meydanı’na bakan 7 katlı bir iş hanındaki ofislerini 10 milyon lira bedelle satışa çıkarmasıyla da gündeme gelmiştir.

İsmail Hakkı Bekiroğlu, İzmir’in önde gelen iş insanlarından biri olarak hem kariyerinde elde ettiği başarılar hem de özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çekmeye devam etmektedir.

Emlak sektöründe sürdürdüğü yatırımları ve kamu sektörü deneyimi ile İzmir ekonomisine katkıda bulunurken, aynı zamanda siyasi arenada da aktif bir profil sergilemektedir.