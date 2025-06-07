Southwest Airlines Uçağında Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yakalandı

Southwest Airlines’ın Nashville’den Phoenix’e giden WN3239 sefer sayılı uçağında, 32 bin feet yükseklikte acil çıkış kapısını açmaya çalışan 30 yaşındaki bir kadın yolcu, uçuşun Oklahoma City’ye yönlendirilmesine neden oldu. Olay sonrası kadın yolcu gözaltına alınarak federal mahkemeye sevk edildi.

Uçuşta Acil Durum Anları

Nashville Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Southwest Airlines WN3239 sefer sayılı uçakta, yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı bildirildi. Federal mahkeme belgelerine göre, kadın yolcu uçak havadayken kapıyı açmak istediğini belirtti. Uçuş görevlileri derhal kapının önüne geçerek yolcuyu koltuğuna dönmesi için defalarca uyardı. Ancak kadın, hem İngilizce hem İspanyolca olarak bağırarak acil çıkış kapısına saldırdı.

Uçuş Görevlilerine Şiddetli Direniş

Yolcunun şiddetli direnişi devam etti. İki emekli cezaevi memuru da uçuş görevlilerine destek verdi ancak kadın, tekmeler atarak, tükürerek ve bir uçuş görevlisinin boyun askısını koparmaya çalışarak saldırgan tutumunu sürdürdü.

Kelepçelenmesine rağmen bir kez daha bağlarından kurtulan yolcunun davranışları üzerine pilotlar uçağı Oklahoma City’de bulunan Will Rogers World Havalimanı’na yönlendirdi.

Oklahoma City’de Gözaltı ve Federal Suçlama

Uçak Oklahoma City’ye indiğinde, polis ekipleri yolcuyu gözaltına aldı. Kadına hakları okunduktan sonra, uçuş görevlilerine saldırdığını itiraf ettiği belirtildi. FBI, kadını uçuş ekibine müdahalede bulunmakla suçlayarak, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istemiyle dava açtı. Yolcu, Ohio vatandaşı olup federal gözaltında tutuluyor.

Southwest Airlines ve Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) Açıklamalar

Southwest Airlines, olayla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmazken, federal yetkililerle işbirliği içinde olduklarını duyurdu. Uçağın bir saatlik gecikme yaşadığı belirtilse de, yolcunun davranışlarını bu gecikmeyle ilişkilendirecek somut bir bilgi paylaşılmadı.

FAA verilerine göre, uçuşlarda yolcu kaynaklı huzursuzluk ve saldırgan davranışlarda artış yaşanıyor. 2023 yılında FAA’ya 2.075 olay bildirildi ve 512 soruşturma başlatıldı.

Uçuşlarda Yolcu Davranışlarındaki Artış

FAA’nın kayıtları, 2017’den itibaren yolcu huzursuzluğu ve saldırgan davranışların önemli ölçüde arttığını gösteriyor. 2017’de 544 olan olay sayısı 2018’de %63 artarak 889’a çıktı. 2019’da 1.161 vakayla devam eden artış, pandemiyle 2020’de azalarak 1.009’a düştü. Ancak 2021’de patlama yaşandı ve 5.973 vaka bildirildi. 2022 ve 2023’te bu rakamlar azalsa da halen yüksek seviyelerde seyrediyor. 2024’ün ilk aylarında ise hafif bir artış gözlemlendi.

Havacılık Sektöründe Güvenlik Önlemleri

FAA ve havayolu şirketleri, artan yolcu kaynaklı sorunlara karşı uçuş ekibini daha kapsamlı eğitimlerle donatıyor. Ayrıca FAA, son dönemde kurallara uymayan yolculara toplamda 7.5 milyon dolar para cezası kesti. Güvenlik protokolleri sürekli güncelleniyor, uçuş güvenliği ve yolcu konforu öncelikli tutuluyor.

Southwest Airlines uçağında yaşanan bu olay, yolcu huzursuzluğunun uçuş güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini gösteriyor. Federal kurumlar ve havayolu şirketleri, benzer vakaların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik ve yolcu haklarının korunması adına, bu tür vakaların titizlikle takip edilmesi önem taşıyor.