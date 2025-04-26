Türkiye ve Endonezya’dan KAAN İçin Ortaklık Kararı

Güneydoğu Asya’nın dikkat çeken ülkesi Endonezya, Türkiye’nin yerli üretimi olan beşinci nesil savaş uçağı KAAN projesine ortak olma kararı aldı. Bu stratejik hamle, Ankara ile Cakarta arasındaki savunma iş birliğini daha ileri bir boyuta taşıyor.

Ankara’da Kritik Görüşme: KAAN İçin Tarihi Adım

10 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, yapılan görüşmenin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Subianto, Endonezya’nın KAAN savaş uçağı projesine katılmak istediğini belirterek, “Aynı şekilde denizaltı programımızda da Türk savunma sanayiinden faydalanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Subianto’nun “Türkiye bizim için bir ilham kaynağı. Gerçekten Türkiye’ye hayranım” sözleri, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yalnızca siyasi değil, teknoloji ve savunma sanayii alanlarında da derinleştiğini gösterdi.

KAAN: Türkiye’nin Milli Gücüne Küresel İlgi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN, Türkiye’yi beşinci nesil savaş uçağı üretebilen sınırlı sayıda ülkeden biri konumuna taşıdı. F-16 filosunun yerini alacak şekilde tasarlanan KAAN, sahip olduğu gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor.

Başlıca özellikleri arasında:

Gelişmiş gizlilik (stealth) kabiliyeti,

AESA radar teknolojisi,

Dahili silah bölmesi,

Yüksek manevra kabiliyeti yer alıyor.

Bu özellikleri sayesinde KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sunuyor.

Savunma İş Birliğinde Yeni Bir Dönem

Endonezya’nın KAAN projesine ortak olması, iki ülkenin savunma sanayii alanındaki ilişkilerine ivme kazandıracak. Endonezya, hem savaş uçağı teknolojisinde güçlenmeyi hem de denizaltı projelerinde Türk savunma sanayiinin tecrübesinden yararlanmayı hedefliyor.

Bu iş birliği, Türkiye’nin savunma sanayiindeki küresel etkisini artırırken, Endonezya’ya da ileri teknolojiye erişim imkânı sağlayacak. Ankara-Cakarta hattında atılan bu adım, uluslararası savunma arenasında büyük yankı uyandırmış durumda.