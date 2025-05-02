Avrupa’dan ABD’ye Uçuşlarda Belirsizlik: Havayolu Şirketleri Alarmda

2025 yılı itibarıyla, Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan seyahatlerde dikkat çekici bir duraklama yaşanıyor. ABD’nin sınır politikalarında yaşanan değişiklikler ve artan ekonomik belirsizlik, transatlantik yolculuklara olan ilgiyi doğrudan etkiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri, vatandaşlarına seyahat planlarını gözden geçirmeleri yönünde çağrılar yaparken, kıtadaki büyük havayolu şirketleri yaz sezonunun başında rezervasyon düşüşü yaşandığını raporluyor.

Air France-KLM ve Lufthansa’dan Net Uyarı: Rezervasyonlar Düşüyor

Avrupa’nın en büyük hava taşımacılığı gruplarından Air France-KLM, 2025’in ilk çeyreğinde açıklanan mali verilerde Avrupa’dan ABD’ye yapılan rezervasyonlarda %2,4 oranında azalma yaşandığını bildirdi. Buna karşılık, ABD’den Avrupa’ya olan talep %2,1 arttı. Lufthansa da Almanya, Avusturya ve İsviçre çıkışlı transatlantik rezervasyonlarda “hafif bir zayıflama” gözlemlediğini duyurdu. Şirket, yılın dördüncü çeyreği için planlanan transatlantik kapasite artışını %6’dan %3’e düşürmeyi hedefliyor.

Lufthansa yönetimi, ABD’den gelecek politik açıklamaların ve özellikle tarifeler konusundaki iyimser beklentilerin, yaz aylarında talebi yeniden hareketlendirebileceğini belirtti. Buna rağmen şirket, rezervasyon eğilimlerini izlemek üzere özel bir görev gücü kurdu.

Virgin Atlantic ve Delta Air Lines: Belirsizlik İngiltere Pazarını da Etkiliyor

Birleşik Krallık merkezli Virgin Atlantic, özellikle ABD’li yolcuların İngiltere’ye olan ilgisinde yavaşlama gözlemlediğini duyurdu. Şirketin yayımladığı rapora göre, yılın başındaki güçlü talep yerini daha temkinli rezervasyonlara bırakmış durumda. Kurumsal seyahatlerde artış devam etse de, bireysel seyahatler düşüş eğiliminde.

Virgin Atlantic’in ortak girişim ortağı olan Delta Air Lines da 2025 görünümünde temkinli bir tablo çizdi. Şirket, ilk çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kaldığını açıkladı ve bu durumu durgun küresel ticaret ve ekonomik dalgalanmalara bağladı. American Airlines ise yurt içi seyahat talebindeki zayıflık nedeniyle yıl genelindeki tahminlerini geri çekti.

Kanadalı Yolcularda Sert Düşüş: Mart Ayında %13,5 Azalma

Seyahat eğilimlerindeki bu değişim yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Kanada İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Kanada’dan ABD’ye yapılan hava yolu seyahatlerinde Mart ayında %13,5 oranında bir azalma yaşandı. Genel olarak ABD’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı aynı dönemde %12 geriledi. Bu düşüşün temelinde, sınır geçişlerinde yaşanan belirsizlikler ve siyasi istikrarsızlık endişeleri yer alıyor.

IATA Verileri: Kuzey Amerika Tek Düşüş Gösteren Bölge

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Şubat ayına ait yolcu talebi verilerini paylaştı. Küresel yolcu talebi %2,6 artarken, uluslararası seyahatlerde %5,6 büyüme yaşandı. Ancak Kuzey Amerika, yolcu talebinde düşüş yaşayan tek bölge oldu. IATA Genel Müdürü, bu yavaşlamanın uzun vadeli bir krize işaret etmediğini belirtirken, siyasi gerilimlerin sektörde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Transatlantik Hatların Geleceği Sorgulanıyor

Barclays’in analizlerine göre, ABD rotaları, Lufthansa, Air France-KLM ve British Airways’in ana şirketi IAG’nin kârlarının yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Bu nedenle transatlantik uçuşlara olan talepteki sürekli düşüş, havayolları için ciddi bir gelir kaybı anlamına gelebilir. Havayolu firmaları, yaz sezonu için temkinli bir iyimserlik taşısa da, Avrupalı yolcuların ABD’ye yönelik seyahat algısında derin bir değişim yaşanıyor.

Gelecek Dönem Ne Getirecek?

Siyasi istikrarsızlık, değişen vize prosedürleri ve ekonomik dalgalanmalar birleştiğinde, küresel seyahat rotalarında yeni bir döneme girildiği görülüyor. Avrupa’dan ABD’ye olan uçuş talebindeki bu düşüş, sadece geçici bir durum değil, aynı zamanda küresel turizm alışkanlıklarında daha kalıcı bir dönüşümün sinyallerini veriyor.