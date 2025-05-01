Dubai International (DXB) 2025’e Rekorla Başladı

Dubai International (DXB), 2025 yılının ilk çeyreğinde 23,4 milyon yolcu ağırlayarak uluslararası havacılık alanındaki liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Bu performans, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,5’lik bir artışı temsil ederken, DXB’yi bir kez daha dünyanın en yoğun uluslararası havalimanı konumuna taşıdı.

Ocak ayında 8,5 milyon yolcuyla şimdiye kadarki en yüksek aylık trafik kaydedildi. Bu rekor, Dubai Havalimanları ve ortaklarının koordineli çalışmasıyla sağlandı. DXB’nin başarısında altyapı yatırımları, dijitalleşme ve yolcu memnuniyetine odaklı hizmet anlayışı öne çıktı.

Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık Başlıca Kaynak Ülkeler Oldu

Yolcu kaynak ülkeleri arasında Hindistan 3 milyon yolcuyla ilk sırada yer aldı. Onu Suudi Arabistan (1,9 milyon), Birleşik Krallık (1,5 milyon), Pakistan (1 milyon), ABD (804.000) ve Almanya (738.000) takip etti. Şehir bazında ise Londra 935.000 yolcuyla zirvede yer alırken, Riyad, Cidde, Mumbai ve Yeni Delhi ilk beşi tamamladı.

Eğlence Amaçlı Seyahatlerde Önemli Artış

Yeni yıl, bayram ve bahar tatillerinin etkisiyle eğlence amaçlı seyahatlerde gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle Çek Cumhuriyeti (+%30,6), Vietnam (+%28,6) ve İspanya (+%20,2) gibi destinasyonlara olan ilgi dikkat çekti.

Kargo Hacminde Küçük Gerileme

2025’in ilk çeyreğinde DXB’de 517.000 ton kargo işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %3,6’lık küçük bir düşüşe işaret ediyor. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen DXB, kargo alanında güçlü kalmaya devam etti.

İnsani Yaklaşımlar, DXB’nin Hizmet Kalitesini Yansıtıyor

Yolcu deneyimine verilen önem, yaşanan bazı olaylarla da açıkça gözlemlendi. Dubai Polisi ile birlikte çalışan Kayıp Eşya ekibi, içinde 102.000 AED nakit, pasaport ve kişisel belgeler bulunan bir çantayı sadece 30 dakika içinde sahibine ulaştırdı. Ayrıca, tekerlekli sandalyedeki bir yolcuya oğluna veda etme fırsatı sunan göçmenlik görevlisi Abdullah Al Baloushi, bu davranışıyla BAE Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum tarafından sosyal medyada takdir edildi.

Operasyonel Verimlilikte Yeni Standartlar

DXB, 2025’in ilk çeyreğinde 111.000 uçuş hareketi gerçekleştirdi. Bu, geçen yıla kıyasla %1,9’luk bir artış anlamına geliyor. Uçuş başına ortalama yolcu sayısı 215 olarak kaydedildi. Aynı dönemde 21 milyondan fazla bagaj işlenirken, kayıp bagaj oranı 1.000 yolcu başına 1,95’in altına düşerek %99,8 başarıya ulaşıldı.

Yüksek Teknoloji ve Erişilebilirlik Odaklı Hizmetler

Gerçek zamanlı izleme sistemleri ve biyometrik pasaport kontrol teknolojileri sayesinde yolcuların %95’i temas noktalarında bekleme yaşamadan geçiş yaptı. “Kararlı İnsanlar” ve gizli engelli yolcular için sunulan özel hizmetler, havalimanının kapsayıcı yaklaşımını ortaya koydu.

Kurumsal Başarı ve Uluslararası Takdir

Dubai Havalimanları, 2025’in ilk çeyreğinde Gallup tarafından “Olağanüstü İşyeri Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül, çalışan memnuniyetine verilen önemi ve güçlü kurumsal kültürü yansıtıyor. Ayrıca DXB, Mart ayında Airports Council International (ACI) tarafından 11. kez üst üste dünyanın en yoğun uluslararası havalimanı seçildi.

Küresel Bağlantı Noktası Olmaya Devam Ediyor

DXB, 101 uluslararası havayolu ile 106 ülkedeki 269 varış noktasına bağlantı sağlayarak dünya genelinde seyahat eden yolcular için vazgeçilmez bir merkez konumunda yer alıyor.