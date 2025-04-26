United Airlines Uçağı Şiddetli Türbülansa Girdi: 5 Kişi Yaralandı

San Francisco-Singapur seferini gerçekleştiren United Airlines’a ait Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı, uçuş sırasında şiddetli türbülansa girdi. Olayda 4 kabin memuru ve 1 yolcu yaralandı. Yetkililer soruşturma başlattı.

Uçuş Sırasında Şiddetli Türbülans Yaşandı

United Airlines’ın San Francisco’dan Singapur’a gerçekleştirdiği seferde, Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, uçuşun bir bölümünde beklenmedik bir şekilde şiddetli türbülansa girdi. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, türbülans sırasında 4 kabin memuru ile 1 yolcu çeşitli şekillerde yaralandı.

Yaralanan Kabin Memurları Hastaneye Kaldırıldı

Şiddetli sarsıntının ardından yaralanan kabin memurlarından üçü, olayın ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer iki yaralının ise olay yerinde ayakta tedavi edildiği belirtildi. Uçakta başka bir ciddi yaralanma yaşanmadığı, yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan türbülans olayının ardından, United Airlines ve yetkili havacılık kurumları tarafından resmi bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Soruşturmanın, olayın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Boeing 787 Dreamliner Güvenlik İncelemelerinde

Boeing 787 Dreamliner tipi uçaklar, dünya genelinde uzun menzilli uçuşlar için tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Yaşanan bu türbülans olayının ardından, uçağın güvenlik sistemleri ve uçuş verileri detaylı şekilde incelenmeye alındı.