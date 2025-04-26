Ünlü Akrobasi Pilotu Rob Holland, Virginia’daki Kazada Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü akrobasi pilotu Rob Holland, Virginia’daki Langley Hava Kuvvetleri Üssü’ne iniş sırasında yaşanan kazada hayatını kaybetti. 51 yaşındaki pilot, kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası şampiyonluk kazanmıştı.

Kaza Uçuş Öncesi Hazırlık Sırasında Meydana Geldi

Efsanevi pilot Rob Holland, Ultimate Air Show LLC adına uçtuğu MX Aircraft MXS-RH tipi uçakla, Hampton-Langley Hava Üssü’nde düzenlenecek hava gösterisi öncesinde özel bir çekim uçuşu gerçekleştiriyordu.

Plana göre, kalkışın ardından Amerikan Hava Kuvvetleri’nin ünlü akrobasi ekibi Thunderbirds ile birlikte gösteri uçuşuna katılacaktı. Ayrıca, uçuş öncesi basın mensuplarıyla da bir araya gelmesi planlanmıştı.

Ancak Hampton, Virginia’daki 08 pistine iniş yapmaya çalışırken henüz nedeni belirlenemeyen bir kazada uçak yere çakıldı. Rob Holland’ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Rob Holland’ın Efsanevi Kariyeri

Havacılık tutkusuna küçük yaşlarda başlayan Rob Holland, bugüne kadar 180 farklı uçakla toplam 15 bin saatten fazla uçuş gerçekleştirdi. Akrobasi kariyerine ise 2002 yılında adım attı.

Yenilikçi manevraları ve özgün uçuş teknikleriyle adını dünyaya duyuran Holland, akrobasi dünyasında yaratıcılığı ve yeteneğiyle öne çıktı. Kariyeri boyunca ABD İleri Akrobasi Takımı ve ABD Sınırsız Akrobasi Takımı’nda ülkesini temsil etti.

Sayısız Şampiyonluk ve Ödül

Rob Holland, kariyerinde birçok prestijli ödül ve şampiyonluk kazandı.

Öne çıkan başarıları arasında:

6 kez Dünya 4 Dakikalık Serbest Stil Akrobasi Şampiyonu,

13 yıl üst üste ABD Ulusal Akrobasi Şampiyonu,

14 kez ABD 4 Dakikalık Serbest Stil Akrobasi Şampiyonu,

2015 Dünya Hava Oyunları Serbest Stil Altın Madalyası,

2008 Dünya İleri Akrobasi Şampiyonluğu,

Charlie Hillard Kupası’nı 5 kez (2013, 2017, 2019, 2022, 2024) kazanma,

2019’da Eric Müller Kupası zaferi,

Toplamda 14 altın madalya dahil olmak üzere uluslararası yarışmalarda 38 madalya kazanma yer alıyor.

Son olarak 2024 yılında Polonya’da düzenlenen Dünya Akrobasi Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bir kez daha adından söz ettirmişti.