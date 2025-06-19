ABD’nin “Kıyamet Günü Uçağı” Havalandı: Gizli Görev Nedir?

Kıyamet Günü Uçağı olarak bilinen Boeing E-4B Nightwatch, ABD Hava Kuvvetleri tarafından yeniden aktif hale getirildi. Uçağın, Orta Doğu’daki artan gerilim ve küresel güvenlik tehditleri çerçevesinde hareket ettiği bildirildi.

Uçuş rotası ve iniş noktası

E-4B, Loisiana’daki Bossier City askeri üssünden kalktı. Atlantik kıyısı boyunca uçuşunu sürdüren uçak, Virginia-Kuzey Karolina sınırında birkaç tur attıktan sonra Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı.

Uçuşun resmi nedeni açıklanmadı. Ancak savunma uzmanları, bu hareketin İran-İsrail gerginliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

E-4B Nightwatch’ın teknik özellikleri

Boeing E-4B, nükleer, biyolojik veya siber saldırı durumlarında ABD başkanı ve üst düzey askeri liderliğe gökyüzünde komuta merkezi hizmeti veriyor. Uçak, üç katlı yapısıyla 112 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

Orta katta yer alan komuta merkezi, nükleer silah kullanımına dair kararların verildiği yer olarak dikkat çekiyor. Uçakta ayrıca konferans salonları, brifing alanları, iletişim merkezi ve dinlenme bölümleri bulunuyor.

Kesintisiz görev imkânı

Dört motorlu E-4B, havada yakıt ikmali yapabilme özelliğine sahip. Bu sayede uçuşunu birkaç gün boyunca sürdürebiliyor. Yakıt takviyesi olmadan da 12 saatten fazla havada kalabiliyor. Uçakta yüksek güvenlikli uydu iletişim hatları ile sürekli bağlantı sağlanıyor.

Uçağın her bir uçuş saati yaklaşık 160.000 dolara mal oluyor.

E-4B, ABD’nin nükleer kriz senaryoları ve üst düzey yönetim sürekliliği için kritik öneme sahip. Her zaman uçuşa hazır tutulan uçak, olası bir küresel tehdit anında anında harekete geçiriliyor. Son uçuş, ABD’nin güvenlik sistemlerini aktif şekilde kullandığını ortaya koydu.